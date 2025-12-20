Subito podio azzurro a Obdach: Paur e Hofer secondi in Coppa del Mondo

La nuova stagione si apre con un risultato importante per l’Italia: Paur e Hofer salgono sul podio alle spalle degli austriaci Pichler-Erdinger.

Parte nel migliore dei modi la nuova stagione di Coppa del Mondo per l’Italia, che conquista immediatamente un podio nella gara inaugurale della doppia tappa di Obdach-Winterleiten, in Austria.

Nella prova d’apertura, Tobias Paur e Andreas Hofer centrano un prestigioso secondo posto, chiudendo alle spalle soltanto della coppia di casa formata da Maximilian Pichler e Nico Erdinger, vincitori con il tempo di 1’06″08. Il distacco degli azzurri è minimo: appena 31 centesimi, a conferma di una prova solida e competitiva fin dalle prime discese stagionali.

Alle spalle del duo italiano si piazza la coppia slovacca Gabriel e Samuel Halcin, mentre restano ai piedi del podio gli altri azzurri Matthias e Peter Lambacher, quarti con un ritardo di 2″84 dai vincitori.

Un avvio incoraggiante per la squadra italiana, che dimostra subito di poter recitare un ruolo da protagonista anche nella nuova annata internazionale.