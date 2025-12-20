Dal 20 al 21 dicembre il Palazzo del Turismo ospita oltre 750 atleti da tutta Italia per uno degli eventi clou della stagione federale FITA.
Jesolo torna al centro della scena del Taekwondo nazionale ospitando i Campionati Italiani 2025, in programma da oggi, sabato 20, a domenica 21 dicembre, presso il Palazzo del Turismo. Un appuntamento di assoluto rilievo per il movimento azzurro, organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto.
I numeri dell’evento
La manifestazione si distingue per una partecipazione imponente: 753 atleti iscritti, in rappresentanza di 200 società sportive provenienti da 19 regioni italiane, a conferma della diffusione capillare e della crescita costante del Taekwondo sul territorio nazionale.
Categorie e titoli in palio
Nel corso del weekend verranno assegnati i titoli italiani per le seguenti categorie:
-
Junior
-
Senior Cinture Rosse
-
Master Cinture Rosse e Nere
-
Under 21 Cinture Nere
Un programma ampio e articolato che coinvolge atleti di diverse fasce d’età ed esperienza, offrendo un confronto tecnico di altissimo livello e un importante momento di aggregazione per l’intera comunità federale.
Il programma di gara
L’evento ha preso il via venerdì 19 dicembre con le operazioni di peso per Junior, Senior Cinture Rosse e Master, seguite dalla riunione del Presidente Federale.
-
Sabato 20 dicembre: giornata dedicata alle competizioni Junior, Senior Cinture Rosse e Master, con finali e cerimonie di premiazione in serata. Nella stessa giornata si svolgono anche le operazioni di peso per la categoria Under 21.
-
Domenica 21 dicembre: spazio ai Campionati Italiani Under 21, che assegneranno gli ultimi titoli tricolori della manifestazione.
Un evento chiave per la stagione
I Campionati Italiani di Jesolo rappresentano uno snodo fondamentale della stagione federale, non solo per il valore sportivo delle gare, ma anche per la capacità di riunire atleti, tecnici, dirigenti e società in un’unica sede. Ancora una volta il Veneto si conferma una location ideale per i grandi eventi FITA, grazie a un’organizzazione efficiente e a un contesto logistico di alto livello.
Un appuntamento che chiude l’anno agonistico nel segno della partecipazione, della competizione e dei valori fondanti del Taekwondo, celebrando lo sport italiano in una delle sue espressioni più autentiche.
Informazioni utili
-
Risultati e aggiornamenti in tempo reale: consultabili sulla piattaforma dedicata
-
Live streaming: disponibile sul canale YouTube ufficiale della Federazione