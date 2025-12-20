Sinner cambia staff? L’annuncio improvviso spiazza i tifosi, colpo di scena

Il campione di tennis Jannik Sinner è uno degli uomini più attesi anche nel 2026. Ma intanto fioccano ancora diversi rumors.

Il tennista italiano Jannik Sinner è stato uno dei protagonisti di questa stagione ed è sicuramente candidato a vincere molto anche nella prossima. Il fenomeno azzurro ha portato a casa due titoli del Grande Slam e le Atp Finals e tra le altre cose è diventato il primo italiano nella storia a vincere un torneo leggendario come poteva essere Wimbledon. I suoi numeri sono impressionanti, i rivali stentano ma intanto prosegu0no i rumors sul suo futuro e l’ultimo è clamoroso.

Sinner cambia tutto? L’ex campione ha le idee chiare

Jannik Sinner si sta preparando per gli Australian Open 2026, torneo dove difende il titolo e dove è senza dubbio il grande favorito per l’evento. Allo stesso tempo c’è grande attenzione sul grande rivale di Sinner, il numero uno al mondo Carlos Alcaraz che solo qualche giorno fa ha annunciato l’addio dal suo storico coach Juan Carlos Ferrero con i due che si sono separati dopo ben oltre 7 anni ed una decisione che ha lasciato sotto shock gli appassionati.

Nelle ultime ore una leggenda del tennis come Alex Corretja ha rilasciato importanti dichiarazioni ed ha sottolineato a Cadena Ser che Ferrero potrebbe essere un coach ideale per Sinner e che i due hanno in fondo la stessa filosofia per quel che riguarda il tennis. A riguardo Corretja ha dichiarato che non ha condiviso la rottura tra Alcaraz e Ferrero e che il coach poteva dare ancora molto al numero uno.

Per quel che riguarda Sinner invece Corretja vede Ferrero come l’uomo ideale per sostituire Cahill a fine 2026 quando il coach australiano quasi sicuramente dirà addio al circuito.