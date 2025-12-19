Gelo Hamilton-Ferrari, irrompe Verstappen: nessuno se l’aspettava

Una stagione in chiaroscuro quella di Lewis Hamilton alla Ferrari: l’irruzione di Verstappen cambia tutto

La stagione di Formula 1 si è appena conclusa e ha visto trionfare Lando Norris, che si è laureato campione del mondo 2025. Nonostante il terzo posto conquistato nell’ultima gara ad Abu Dhabi, il pilota inglese è riuscito comunque a chiudere davanti a Max Verstappen, vincitore del Gran Premio negli Emirati Arabi Uniti. Un risultato che ha permesso a Norris di conquistare il titolo mondiale, coronando un percorso straordinario.

Si tratta di un successo prestigioso per l’inglese e per la McLaren, che torna a vincere il titolo Piloti a distanza di ben 17 anni dall’ultima volta, nel 2008, dopo aver già conquistato il Mondiale Costruttori nel mese di settembre. Con questa vittoria, Norris interrompe il dominio di Max Verstappen, che durava da quattro stagioni consecutive con la Red Bull.

Nonostante l’inizio del periodo di pausa per i piloti di Formula 1, l’attenzione mediatica resta alta. Nelle ultime ore è infatti emersa una notizia che vede ancora una volta protagonista Verstappen, ma che riguarda in particolare il futuro di Lewis Hamilton in Ferrari. Il 2025 è stato segnato anche dal clamoroso approdo del sette volte campione del mondo a Maranello, dopo una lunga carriera in Mercedes. Tuttavia, la prima stagione di Hamilton in rosso non è stata esaltante, alternando luci e ombre e lasciando diversi interrogativi sul suo futuro. E proprio su questo è intervenuto il rivale Verstappen.

Hamilton, clima teso in Ferrari: Verstappen spiazza tutti

Per Hamilton è stato un anno complicato, ma anche Verstappen ha vissuto una stagione tutt’altro che semplice, avendo perso il titolo dopo quattro anni di dominio. Ora che il campionato è terminato, i protagonisti tornano a parlare anche fuori dalla pista. Nonostante in passato tra Verstappen e Hamilton non sia mai corso buon sangue, soprattutto durante i duelli più accesi, con il tempo il loro rapporto sembra essersi evoluto, lasciando spazio a un rispetto reciproco sempre più evidente.

A confermarlo è stata un’intervista rilasciata dallo stesso Max Verstappen a ViaPlay, durante la quale ha risposto a una domanda diretta sul momento difficile vissuto da Hamilton e sull’ipotesi di un suo eventuale ritiro dalla Formula 1. L’olandese ha riconosciuto le difficoltà affrontate dal pilota Ferrari in questa stagione, sottolineando come sia doloroso vedere un campione del suo calibro attraversare un periodo così complesso.

“Non è stata una bella stagione alla Ferrari per Lewis, si nota da ogni cosa. Mi fa male al cuore vederlo così. Mollare? Non lo so. Lui non è il tipo che si arrende. Fa male anche a me vederlo in difficoltà. Non è bello vederlo così”, ha dichiarato l’olandese.

Lontano dalla sola rivalità sportiva, il pilota Red Bull ha dimostrato empatia e consapevolezza, riconoscendo che, oltre ai titoli e ai successi, esistono anche momenti di fragilità che accomunano tutti i grandi campioni. Un segnale forte da parte di un pilota solitamente poco incline al sentimentalismo, ma capace di comprendere quando un collega sta attraversando una fase difficile.