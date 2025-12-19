Supercoppa Italiana, l’Inter crolla ai rigori: Bologna in finale

Il Bologna di Vincenzo Italiano batte l’Inter ai calci di rigore: i rossoblù si regalano la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

La seconda finalista della Supercoppa Italiana è il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù superano i nerazzurri ai calci di rigore, chiudendo il punteggio sul 4-3.

Il Bologna vince ai rigori: Immobile decisivo

L’Inter di Cristian Chivu parte subito forte: dopo appena appena due minuti di gioco, i nerazzurri bucano il Bologna di Vincenzo Italiano grazie ad un gol al volo di Marcus Thuram, nato su errore di Orsolini. Nonostante la rete dei meneghini, la squadra rossoblù non arretra, continuando a proporre il proprio calcio. Nel momento clou del primo tempo Orsolini si fa perdonare, realizzando il gol del pari su rigore concesso per fallo di mano di Bisseck. La prima frazione di gioco si chiude con una brutta notizie per Italiano, ossia, l’infortunio di Bernardeschi. Al suo posto subentra Rowe.

Nella ripresa Inter e Bologna continuano ad affrontarsi a viso aperto, innescando una serie di offensive interessanti. Al minuto 57 il direttore di gara assegna calcio di rigore ai nerazzurri per fallo di Heggem su Bonny, salvo poi revocarlo con l’ausilio del Var. Nella fase finale della gara è l’Inter ad alzare i giri del motore. Nonostante le molteplici offensive nerazzurre, portando la sfida ai rigori. Lotteria che si aggiudica il Bologna: decisivi gli errori dal dischetto dei nerazzurri Bastoni, Barella e Bonny, ed il tiro dagli undici metri di Ciro Immobile.