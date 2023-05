Giro d’Italia 2023, quarta tappa Venosa-Lago Laceno oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della quarta tappa del Giro d’Italia 2023, una delle più attese della prima settimana. Si affronta infatti la Venosa-Lago Laceno di 175 chilometri, per quello che è praticamente il primo arrivo in salita di questa edizione numero 106 della Corsa Rosa. Il GPM finale presenta pendenze impegnative e si concluderà a 3 km dal traguardo. Grande attesa quindi per la possibile battaglia tra gli uomini di classifica, di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La quarta tappa del Giro 2023 scatterà dal chilometro zero alle ore 12:45 dopo il trasferimento, con l’arrivo a Lago Laceno che è stato programmato dagli organizzatori tra le 17:00 e le 17:30 sulla base delle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv integrale sia in chiaro sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue), che su Eurosport oltre che in diretta streaming tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro d’Italia 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.