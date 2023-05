Giro d’Italia 2023, quarta tappa Venosa-Lago Laceno: data, orari, diretta tv e streaming

La quarta tappa del Giro d’Italia 2023 va in scena martedì 9 maggio e propone il primo arrivo in salita al termine della Venosa-Lago Laceno di 175 chilometri. Il plotone lascerà la Basilicata alla volta della Campania, per una giornata che propone tre GPM e un dislivello complessivo di oltre 3500 metri. Attesa per quella che potrebbe essere la prima battaglia tra gli uomini più attesi del Giro 2023. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

QUARTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI, TV E STREAMING – La tappa prenderà il via alle ore 12:45 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo ai 1062 metri di quota di Lago Laceno è stato programmato tra le 17:00 e le 17:30 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale sia in chiaro sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue), che su Eurosport oltre che in diretta streaming tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro d’Italia 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, pagelle e molto altro ancora.