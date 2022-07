F1, Gp Ungheria 2022: le reazioni social dopo l’imbarazzante strategia della Ferrari

by Christian Poliseno

Mattia Binotto e Charles Leclerc - Foto LiveMedia/Antonin Vincent / Dppi/DPPI

L’ennesima brutta strategia della Ferrari ha completamente rovinato la gara di F1 del Gp d’Ungheria 2022 di Charles Leclerc che, da trovarsi primo con diversi secondi di vantaggio sugli avversari, ha chiuso la gara soltanto sesto per via di due pit stop difficili da capire. Sui social sono stati in tanti a commentare l’accaduto, con tanti tifosi ma non solo. L’ex pilota della Haas Romain Grosjean ha infatti su Twitter postato un “Ferrari strategy 🤯🤯🤯🤯”, a mostrare tutto il suo stupore per la scelta.

Ferrari strategy 🤯🤯🤯🤯 — Romain Grosjean (@RGrosjean) July 31, 2022

“Non vedo l’ora di vedere la Ferrari difendere la propria strategia dopo la gara” scrive un tifoso. O ancora: “Solo la Ferrari può diversificare la strategia e riuscire sbagliare entrambe”. Firma importante con tanto sarcasmo quella di Jeremy Clarkson, giornalista inglese ed ex conduttore di Top Gear, che sempre su Twitter scrive: “Dato che le esagerazioni non sono più consentite quando si parla di F1, sono costretto a dire che gli strateghi della Ferrari sono fantastici”. Su Instagram invece, l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, taggando la Ferrari scrive: “Non era facile sbagliare tutto, noi ci siamo riusciti, grandi”. Insomma, tanto sarcasmo ma soprattutto tanta amarezza per questo Gran Premio da parte di tifosi ed addetti ai lavori.