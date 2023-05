Entry list Roland Garros 2023 femminile: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del Roland Garros 2023, secondo appuntamento slam della stagione, in programma da domenica 28 maggio a domenica 11 giugno. Iga Swiatek cerca il terzo trionfo sulla terra rossa di Parigi, dove lo passata edizione è sembrata di un altro pianeta rispetto a qualsiasi avversaria. Presenti, almeno sulla carta, tutte le big. Sono sei le italiane ammessi direttamente in main draw: Martina Trevisan cercherà di confermare l’incredibile semifinale dello scorso anno. Con lei anche Camila Giogi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti. Di seguito l’entry list completa del Roland Garros femmiile 2023.

ENTRY LIST ROLAND GARROS FEMMINILE 2023

1 SWIATEK Iga (POL) 1

2 SABALENKA Aryna (—) 2

3 PEGULA Jessica (USA) 3

4 JABEUR Ons (TUN) 4

5 GARCIA Caroline (FRA) 5

6 GAUFF Coco (USA) 6

7 RYBAKINA Elena (KAZ) 7

8 KASATKINA Daria (—) 8

9 SAKKARI Maria (GRE) 9

10 KVITOVA Petra (CZE) 10

11 BENCIC Belinda (SUI) 11

12 KREJCIKOVA Barbora (CZE) 12

13 KUDERMETOVA Veronika (—) 13

14 HADDAD MAIA Beatriz (BRA) 14

15 BRADY Jennifer (USA) 14 (SR)

16 SAMSONOVA Liudmila (—) 15

17 AZARENKA Victoria (—) 16

18 PLISKOVA Karolina (CZE) 17

19 ALEXANDROVA Ekaterina (—) 18

20 LINETTE Magda (POL) 19

21 TREVISAN Martina (ITA) 20

22 KEYS Madison (USA) 21

23 PAVLYUCHENKOVA Anastasia (—) 21 (SR)

24 OSTAPENKO Jelena (LAT) 22

25 VEKIC Donna (CRO) 23

26 POTAPOVA Anastasia (—) 24

27 ZHENG Qinwen (CHN) 25 91

28 ANDREESCU Bianca (CAN) 27

29 SVITOLINA Elina (UKR) 27 (SR)

30 ZHANG Shuai (CHN) 28 94

31 MERTENS Elise (BEL) 29

32 TEICHMANN Jil (SUI) 30

33 BADOSA Paula (ESP) 31

34 MARTIC Petra (CRO) 32

35 PERA Bernarda (USA) 33

36 BOUZKOVA Marie (CZE) 34

37 KALININA Anhelina (UKR) 35

38 TOMLJANOVIC Ajla (AUS) 36

39 BEGU Irina-Camelia (ROU) 37

40 KOSTYUK Marta (UKR) 38

41 COLLINS Danielle (USA) 39

42 ROGERS Shelby (USA) 40

43 CIRSTEA Sorana (ROU) 41

44 ZHU Lin (CHN) 42

45 GIORGI Camila (ITA) 43

46 GRACHEVA Varvara (—) 44

47 PUTINTSEVA Yulia (KAZ) 45

48 SINIAKOVA Katerina (CZE) 46

49 ANISIMOVA Amanda (USA) 47

50 SASNOVICH Aliaksandra (—) 48

51 STEPHENS Sloane (USA) 49

52 FERNANDEZ Leylah (CAN) 50

53 COCCIARETTO Elisabetta (ITA) 51

54 MUCHOVA Karolina (CZE) 52

55 NOSKOVA Linda (CZE) 53

56 LIU Claire (USA) 54

57 SAVILLE Daria (AUS) 54 (SR)

58 PARKS Alycia (USA) 55

59 DAVIS Lauren (USA) 56

60 BOGDAN Ana (ROU) 57

61 FRUHVIRTOVA Linda (CZE) 58

62 WANG Xinyu (CHN) 59

63 WANG Xiyu (CHN) 60

64 SHERIF Mayar (EGY) 61

65 KALINSKAYA Anna (—) 62

66 KANEPI Kaia (EST) 63

67 BLINKOVA Anna (—) 64

68 NIEMEIER Jule (GER) 65

69 TIG Patricia Maria (ROU) 65 (SR)

70 PAOLINI Jasmine (ITA) 66

71 MCNALLY Caty (USA) 67

72 RADUCANU Emma (GBR) 68

73 SORRIBES TORMO Sara (ESP) 68 (SR)

74 KONTAVEIT Anett (EST) 69

75 CORNET Alizé (FRA) 70

76 MARIA Tatjana (GER) 71

77 KOVINIC Danka (MNE) 72

78 TSURENKO Lesia (UKR) 73

79 PETERSON Rebecca (SWE) 74

80 TOMOVA Viktoriya (BUL) 75

81 ZANEVSKA Maryna (BEL) 76

82 BUCSA Cristina (ESP) 77

83 GRABHER Julia (AUT) 78

84 BRONZETTI Lucia (ITA) 79

85 PARRIZAS DIAZ Nuria (ESP) 80

86 MARINO Rebecca (CAN) 81

87 VONDROUSOVA Marketa (CZE) 82

88 RISKE-AMRITRAJ Alison (USA) 83

89 BAINDL Kateryna (UKR) 84

90 ERRANI Sara (ITA) 85

91 BONAVENTURE Ysaline (BEL) 86

92 BONDAR Anna (HUN) 87

93 SHNAIDER Diana (—) 88

94 STEARNS Peyton (USA) 89

95 BRENGLE Madison (USA) 90

96 KUCOVA Kristina (SVK) 90 (SR)

97 FRIEDSAM Anna-Lena (GER) 91

98 RAKHIMOVA Kamilla (—) 92

99 MASAROVA Rebeka (ESP) 93

100 UDVARDY Panna (HUN) 94

101 GALFI Dalma (HUN) 95

102 SCHMIEDLOVA Anna Karolina (SVK) 97

103 MARTINCOVA Tereza (CZE) 98

104 DODIN Oceane (FRA) 99

ALTERNATES

1 FRECH Magdalena (POL) 100

2 PODOROSKA Nadia (ARG) 102

3 VOLYNETS Katie (USA) 103

4 ZIDANSEK Tamara (SLO) 104

5 SIEGEMUND Laura (GER) 105

6 KORPATSCH Tamara (AUT) 106

7 RUS Arantxa (NED) 107

8 BURRAGE Jodie (GBR) 108

9 PARRY Diane (FRA) 109

10 GOLUBIC Viktorija (SUI) 110