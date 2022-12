Brivido Sofia Goggia, frattura alla mano: “Farò di tutto per esserci domani”

“Ho rotto una mano, ho rotto una mano”. Sofia Goggia lo dice al traguardo della discesa di St.Moritz, valevole per la Coppa del Modno di sci alpino 2022/2023. La bergamasca è seconda, dietro alla connazionale Elena Curtoni, ma nel corso della discesa ha sbattuto la mano sinistra su uno dei paletti facendolo cadere giù. Al traguardo la campionessa olimpica non ha dubbi: “Mi sono rotta la mano”. L’infortunio è arrivato subito, alla terza porta. Successivamente, in tv, Goggia è stata inquadrata con la mano fasciata e ha confermato la sua sensazione iniziale. L’ufficio stampa della Fisi fa sapere che Sofia Goggia ha avuto ‘una contusione alla mano sinistra e sarà valutata nei prossimi minuti in ospedale a St.Moritz, dove farà una risonanza magnetica’.

E poi l’esito: “Sofia Goggia ha riportato la frattura del secondo e del terzo metacarpo della mano sinistra, si sta recando a Milano con il dottor Andrea Panzeri dove verrà immediatamente operata. La commissione medica farà di tutto per farla rientrare in serata a St.Moritz e per prendere parte alla discesa di domani”.

“Ho sentito immediatamente dopo l’impatto col palo – ha raccontato la stessa Goggia -, che mi era successo qualcosa alla mano. All’arrivo quasi non la muovevo. Peccato perché è stata una bella gara: farò di tutto per essere pronta per la discesa di sabato”.