Biathlon, sprint maschile Hochfilzen 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma con gli orari e la diretta streaming dello sprint maschile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Si torna in pista per la seconda sprint stagionale al maschile sulle nevi finlandesi. Saranno cinque gli azzurri in gara: Didier Bionaz, David Zingerle, Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel e Daniele Cappellari. Appuntamento oggi, venerdì 9 dicembre, a partire dalle ore 13.45. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

