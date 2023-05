Basket, Final Four Eurolega 2022/2023: programma, date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite delle Final Four dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Sono solo quattro le squadre rimaste in gioco nella massima competizione cestistica europea. Dopo lo spettacolo stupendo dei playoff, si vola a Kaunas, dove tra il 19 e il 21 maggio andranno in scena gli ultimi incontri, con semifinali e finale in gara secca, per assegnare il titolo. Ecco, quindi, il programma della giornata in questione e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, così come dovrebbero fare Sky Sport e Dazn: in tal senso, il calendario verrà aggiornato non appena arriveranno informazioni ufficiali.

RISULTATI e CLASSIFICA

TABELLONE PLAYOFF EUROLEGA 2022/2023

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

FINAL FOUR EUROLEGA 2022/2023 IN TV

in aggiornamento