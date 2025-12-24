Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti

Giornata avara di eventi per lo sport: di seguito l’intero programma per questo mercoledì 24 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Sarà un mercoledì 24 dicembre povero di contenuti per il mondo dello sport. In questa vigilia di Natale, i riflettori sono puntati principalmente sulla Coppa d’Africa. Sono ben quattro i match in programma stamani. Il via è per le 13.30 con Burkina Faso-Guinea Equatoriale. Dopodiché, la Coppa d’Africa proseguirà con la gara tra Algeria e Sudan. Di seguito, andranno in scena le gare Costa d’Avorio-Mozambico e Camerun-Gabon.

Il programma completo

00.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Detroit Red Wings-Dallas Stars (diretta streaming su DAZN)

01.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Cinque partite: Boston Bruins-Montreal Canadiens, Carolina Hurricanes-Florida Panthers, New York Islanders-New Jersey Devils, Ottawa Senators-Buffalo Sabres, Washington Capitals-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)

02.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Minnesota Wild-Nashville Predators (diretta streaming su DAZN)

03.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Tre partite: Chicago Blackhawks-Philadelphia Flyers, Colorado Avalanche-Utah Mammoth, Edmonton Oilers-Calgary Flames (diretta streaming su DAZN)

03.00 FOOTBALL AMERICANO (NCAA) – Ohio-UNLV (diretta streaming su DAZN)

04.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Los Angeles Kings-Seattle Kraken, Vegas Golden Knights-San Jose Sharks (diretta streaming su DAZN)

13.30 CALCIO (Coppa d’Africa) – Burkina Faso-Guinea Equatoriale (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

16.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Algeria-Sudan (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

18.30 CALCIO (Coppa d’Africa) – Costa d’Avorio-Mozambico (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Camerun-Gabon (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)