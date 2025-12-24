F1, Villeneuve provoca Hamilton: l’ex pilota ci va giù pesante

Jacques Villeneuve torna a far parlare di sé e lo fa con parole destinate a dividere. Parlando di Lewis Hamilton, l’ex pilota canadese ha espresso una critica netta, detta senza particolari cautele, che inevitabilmente ha fatto discutere tifosi e addetti ai lavori. Secondo lui, negli anni in cui il team Mercedes dominava la scena, il sette volte campione di F1 si è trovato in una situazione nettamente favorevole.

Villeneuve lascia intendere che, con una macchina così superiore, il britannico non abbia dovuto superare ostacoli particolarmente duri per arrivare ai titoli mondiali. A suo giudizio, il vantaggio tecnico della monoposto ha inciso in maniera decisiva, semplificando il percorso di Hamilton verso i titoli e rendendo il confronto con altri grandi campioni del passato tutt’altro che scontato.

Secondo Villeneuve, la straordinaria sequenza di titoli mondiali di Lewis Hamilton non dice tutta la verità sul valore competitivo dell’inglese. Il canadese ha spiegato che molti dei campionati vinti da Hamilton non sono stati duri da conquistare perché la Mercedes aveva un vantaggio tecnico netto sulla concorrenza.

Villeneuve al podcast High Performance ha affermato:

“Ha avuto un grande impatto perché molti campionati sono stati vinti contro un compagno di squadra e non c’è stata una vera e propria battaglia. Quello con cui ha dovuto combattere è stato contro Nico Rosberg e ha perso. Ora arriva in Ferrari e deve tornare a lottare e sembra sia abituato a quegli anni facili. È complicato far ripartire un diesel se ci si limita a rallentare un po’ o a prendersela con calma o a pensare che sia facile. Quando inizi a credere di essere intoccabile, rallenti. Ed è qui che Max Verstappen fa la differenza. Anche in una stagione in cui Red Bull vince facilmente ogni gara, lui l’affronta come se fosse l’ultima gara del campionato ogni volta che si trova indietro in classifica. Quando la situazione diventa difficile e deve combattere si abitua. E penso questo faccia una grande differenza nel processo che Lewis ha attraversato”.

Villeneuve ha poi rincarato la dose su Hamilton:

“I suoi campionati non era difficili da vincere. Una volta introdotto il nuovo motore, la Mercedes era molto più avanti ogni volta che le cose si facevano complicate, aumentavano semplicemente la potenza. Era tutto lì, pronto in mano. A quel punto solo una Mercedes avrebbe potuto vincere, con quasi qualsiasi pilota sulla griglia. Poi la battaglia era contro il tuo compagno di squadra e quindi la domanda era: che tipo di compagno di squadra aveva? Questo è ciò che bisogna guardare”.

Villeneuve ha infine dichiarato: