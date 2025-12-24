Due appuntamenti Sky Sport per celebrare il grande tennis: Panatta e Bertolucci, poi il trionfo di Sinner

Bilanci, racconti e prospettive per il futuro nell’ottava puntata di Tennis Heroes. A seguire, un docu-film dedicato al dominio di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino.

La stagione tennistica si è chiusa, ma resta il tempo per guardarsi indietro e provare a immaginare cosa verrà. Tra bilanci, immagini iconiche e protagonisti assoluti, Sky Sport propone due nuove produzioni originali dedicate al meglio del 2025, disponibili anche on demand su NOW.

Tennis Heroes: il 2025 e lo sguardo sul futuro

Il primo appuntamento è fissato per domani, mercoledì 24 dicembre alle 20, su Sky Sport Uno. Torna l’ottava puntata di Tennis Heroes – Panatta & Bertolucci, il format che mette a confronto esperienze, ricordi e opinioni di due icone del tennis azzurro come Adriano Panatta e Paolo Bertolucci.

Tra aneddoti e analisi, i due ex campioni ripercorrono i momenti più significativi dell’anno appena concluso, lasciando spazio anche alle previsioni sul 2026, sempre con il loro stile diretto e ironico.

Jannik Sinner, il racconto di un dominio

Il viaggio continua venerdì 26 dicembre alle 18 con Sinner, il Maestro: ATP Finals 2025. Il dominio di Jannik. Un docu-film che ripercorre la vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals, disputate a Torino.

Il numero uno del mondo firma il sesto titolo di una stagione intensa e memorabile, imponendosi nel torneo che riunisce i migliori otto giocatori dell’anno. Un successo dal valore ancora più simbolico, conquistato davanti al pubblico di casa.

Immagini, analisi e dietro le quinte

Il docu-film racconta il percorso di Sinner attraverso immagini esclusive, analisi tattiche dagli studi pre e post match, reportage dagli allenamenti e scorci della città che ha ospitato l’evento. Un racconto costruito con la cura narrativa che distingue le produzioni originali Sky Sport, pensato per far rivivere emozioni, tensioni e dettagli di una pagina già storica del tennis italiano.