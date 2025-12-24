F1, Montoya spiazza tutti: svelato il futuro di Piastri in McLaren

Juan Pablo Montoya parla del futuro di Oscar Piastri in McLaren: l’ex pilota della Formula 1 ha zero dubbi.

Il 2025 di Oscar Piastri si è chiuso con sensazioni contrastanti. L’australiano ha guidato a lungo il Mondiale prima di perdere terreno nella parte finale della stagione, scivolando alle spalle di Lando Norris e Max Verstappen. Un epilogo che ha acceso interrogativi sul suo futuro in McLaren. A rilanciare il tema è stato Juan Pablo Montoya, che ha parlato di contatti già avviati con altre squadre di Formula 1, aprendo uno scenario inatteso.

Montoya netto sul futuro di Piastri

Per buona parte dell’anno Oscar Piastri è stato il riferimento del campionato. Costante, veloce e lucido nei momenti chiave. A metà stagione il vantaggio su Lando Norris sembrava solido, ma nelle ultime gare qualcosa è cambiato. Errori, scelte strategiche discutibili e una crescita evidente del compagno di squadra hanno ribaltato gli equilibri interni in McLaren.

È in questo contesto che si inseriscono le parole di Juan Pablo Montoya. L’ex pilota ha puntato l’attenzione sulla gestione del momento, sottolineando come certe occasioni, se perse, lascino inevitabilmente delle scorie.

Montoya ha affermato: “Vi garantisco che Mark Webber sta parlando con un altro team di Formula 1. Quando perdi un campionato in quel modo, dopo essere stato in testa così a lungo, è normale che il management si guardi intorno e valuti tutte le opzioni possibili. Quando hai due piloti così forti nella stessa squadra, prima o poi qualcuno deve fare delle scelte. Se Oscar sente di non avere il pieno supporto in certe situazioni, è logico che inizi a chiedersi se quello sia davvero il posto giusto per lui nel lungo periodo”.

Il contratto di Oscar Piastri con la McLaren è lungo e garantisce stabilità, almeno sulla carta. Ma la Formula 1 insegna che i contratti contano fino ad un certo punto. Le ambizioni personali, il contesto tecnico e la fiducia nei progetti contano quanto le firme.