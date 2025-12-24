MotoGP, Marquez da brividi: le sue parole fanno sognare i tifosi della Ducati

Marc Marquez è da pelle d’oca: il campione spagnolo fa sognare tutti i tifosi Ducati con le sue ultime dichiarazioni.

Marc Marquez è stato protagonista a Borgo Panigale durante la festa Ducati che celebra i successi sportivi della stagione 2025. Il campione della MotoGP, ancora in fase di recupero dopo un infortunio, ha spiegato cosa significa per lui essere parte della famiglia Ducati. Marquez ha sottolineato il buon rapporto con i vertici del team e la soddisfazione di correre con la moto italiana.

Marquez è da brividi: che messaggio per il mondo Ducati

Marc Marquez ha preso la parola durante l’evento “Campioni in Festa” organizzato da Ducati, dove sono stati celebrati i traguardi raggiunti nel motorsport nel 2025. L’attenzione dei presenti si è concentrata subito su di lui, reduce da un periodo di riabilitazione dopo l’infortunio rimediato in Indonesia. Marquez ha detto di sentirsi parte della grande famiglia rossa, spiegando che essere un “ducatista” è più di una semplice definizione tecnica.

Il campione spagnolo ha ricordato il suo percorso con sincera gratitudine, spendendo delle parole al miele per il mondo Ducati: “Non sono ancora in forma al 100%, ma direi di essere al 70-80%, quanto basta per risalire in moto. Ho trovato la squadra giusta con la moto giusta. L’anno scorso ho detto di sapere cosa significasse essere ‘Gresini’, ora so cosa significa sentirsi un ducatista. Ho imparato a conoscere il team e ho trovato subito un buon feeling con Tardozzi, Grassilli e Dall’Igna e anche questo ha fatto la differenza. Un pilota felice è un pilota veloce. 2026? Non chiedo niente, solo la salute. Per le vittorie, serve impegno. Ma la salute è la cosa più importante”.