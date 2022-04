Tiro con l’arco, Coppa del Mondo: Italia d’argento ad Antalya

by Sofia Cioli

Mauro Nespoli, foto World Archery

E’ un’Italia d’argento quella ad Antalya, nella prima tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco. Il trio azzurro Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e David Pasqualucci si sono arresi solo in finale al contro Taipei (Su, Tang Wei) (6-0), al termine di una sfida in cui gli avversari si sono presi tutti i tre set con un ritmo di gara particolarmente alto in cui su 18 frecce sono uscite dal giallo solo in due occasioni; la finale non parte nei migliori dei modi per l’Italia che centra un 7 alla prima freccia e poi perde il primo parziale 56-50. Gli azzurri provano ad alzare la propria media punti, ma Taipei è in grande forma e vince anche la seconda volée 57-55. A questo punto Nespoli e compagni hanno le spalle al muro, devono conquistare il terzo set per rimanere in partita e con due ’10’ nelle ultime due frecce cercano di restare agganciati alla gara ma Taipei non trema e chiude i conti con un altro 57-55 che vale il 6-0 finale. Prossimo appuntamento a maggio, dal 16 al 22, a Gwangju in Corea del Sud e per poi proseguire a Parigi dal 20 al 26 giugno e a Medellin, in Colombia, dal 18 al 24 luglio. La finale è in programma in Messico a Tlaxcala il 15 e il 16 ottobre.