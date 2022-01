Tiro con l’arco, assegnati i titoli assoluti indoor

by Andrea Bellini

Sergio Pagni - Mondiale Indoor di Ankara, tiro con l'arco

Nella giornata odierna, si sono svolte le finali assolute dei XXXV Campionati Italiani Indoor Para-Archery svolti al Palasport Fontescodella di Macerata. Un appuntamento importante che precede anche le convocazioni della Nazionale paralimpica di tiro con l’arco per i Mondiali di Dubai. Nell’arco olimpico maschile, primo successo per per Maurizio Mancini, che batte 6-2 Filippo Dolfi. Al femminile è arrivata, invece, la conferma di Elisabetta Mijno in un testa a testa contro la compagna di Nazionale Enza Petrilli vinta per 6-0 in un confronto in realtà più equilibrato di quanto dica il risultato.

Matteo Bonacina si impone nel compound maschile, battendo il campione uscente Giampaolo Cancelli, mentre al femminile Maria Andrea Virgilio ed Eleonora Sarti danno vita ad un incontro al cardiopalma: 141-141 dopo le cinque volée, entrambi gli ultimi tiri finiscono sul 10, ma vince Virgilio in quanto la sua freccia è più vicina al centro. Nella gara W1, a vincere è Salvatore Demetrico contro Daniele Cassani: terzo titolo per Demetrico, dopo quelli del 2018 e 2019, per 145-137. La terza posizione va ad Asia Pellizzari, che batte Francesco Tommaselli 137-134.

Il titolo dei Visually Impaired 1 va a Davide Chiricò, che vince la finale per l’oro 6-2 contro Maria Salaris. Nei Visually Impaired 2/3 sale sul primo gradino del podio Daniele Piran, che ha la meglio per 6-0 su Annamaria Mencoboni. Infine, nell’arco olimpico vincono il titolo a squadre maschile le Frecce Azzurre (Mancini, Punzo, Torella): per il trio laziale il successo per 6-2 in finale sulla Compagnia Arcieri Ugo di Toscana (Bartoli, Condrò, Dolfi), mentre il bronzo va alla Dyamond Archery Palermo (Campolo, La Rosa, Lisotta).