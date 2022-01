Basket Serie A1 2021/2022, Tortona-Reggio Emilia 93-98 OT: cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Pallacanestro Reggiana Stemma

La UNAHOTELS Reggio Emilia batte la Bertarm Derthona Tortona nella sfida valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Le due squadre tornano ad affrontarsi venti giorni dopo l’incontro d’andata ma questa volta a prevalere sono gli ospiti. Gli uomini di coach Caja partono forte, poi scivolano fino al -14, ma grazie ad un immenso Strautins trascinano la sfida ai supplementari. Qui sono proprio loro a spuntarla per 98-93. Olisevicius e Strautins miglior realizzatori della serata con 22 punti a testa.

CRONACA – Primo quarto dominato da Reggio Emilia, avanti nel punteggio sin dalle prima battute e trascinata da uno scatenato Olisevicius. I padroni di casa, tuttavia, possono contare su un ottimo Sanders, in doppia cifra, che ristabilisce l’equilibrio o quantomeno limita i danni. Nel complesso il match è abbastanza equilibrato, ma gli ospiti vanno a riposo sul +6. Nella ripresa l’inerzia del match cambia e Tortona sale in cattedra, giocando un ottimo basket. Sia Macura che Wright trovano la via del canestro con grande facilità e nell’ultimo parziale sono addirittura 14 le lunghezze che dividono le due squadre. Reggio Emilia tuttavia non molla e dà vita ad un’incredibile rimonta nel finale, che culmina con la tripla vincente di Strautins ad una manciata di secondi dallo scadere. Beffata, Tortona è costretto ai supplementari, ma psicologicamente ci arriva in maniera diametralmente opposta rispetto agli avversari. Nei 5 minuti aggiuntivi, gli ospiti giocano meglio, trovando la via del canestro con più facilità e potendo fare affidamento su un solido Cinciarini. Sanders e compagni provano a resistere, ma finiscono per cedere e capitolano per 93-98.

TABELLINO

TORTONA – Mascolo 3, Sanders 19, Daum 11, Cain 7, Macura 18, Wright 16, Cannon 5, Tavernelli 4, Severini 8, Filloy 2, Rota 0, Mortellaro 0.

REGGIO EMILIA – Thompson Jr. 12, Hopkins 11, Strautins 22, Crawford 4, Olisevicius 22, Cinciarini 15, Johnson 12, Baldi Rossi 0, Colombo 0, Bonacini 0, Diouf 0.