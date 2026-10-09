Europei tennistavolo 2026, Italia con nove azzurri a Lubiana: Trevisan sogna il colpo tra i grandi

L’Italia è pronta per gli Europei individuali di tennistavolo 2026, in programma a Lubiana dall’11 al 18 ottobre. Saranno nove gli azzurri impegnati all’Arena Stozice, sei uomini e tre donne, in una rassegna che vedrà al via 138 atleti nel tabellone maschile e 127 in quello femminile. I nomi più attesi sono quelli di Danilo Faso e Francesco Trevisan, numero 407 del mondo.

Faso guida il gruppo, Trevisan con lui nel doppio

Faso, numero 215 del ranking mondiale, proverà a stupire anche tra i senior dopo aver già mostrato qualità fuori dal comune a livello giovanile. Oltre al singolare, il siciliano sarà impegnato nel doppio con Francesco Trevisan, numero 407 del mondo, che nelle scorse settimane ha parlato proprio del suo obiettivo in questo Europeo in esclusiva a Sportface.it (CLICCA QUI per leggere l’intervista).

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Nel tabellone individuale maschile ci saranno anche John Oyebode, attualmente numero 87 del ranking, Matteo Mutti, Carlo Rossi e Niagol Stoyanov. Sul fronte femminile, invece, la migliore azzurra in classifica mondiale è Giorgia Piccolin, numero 75, affiancata da Gaia Monfardini e Nicole Arlia.

Doppi e misto, l’Italia vuole confermare il buon momento

Oltre alla coppia Faso-Trevisan, l’Italia schiererà Oyebode-Rossi nel doppio maschile e Arlia-Monfardini in quello femminile. Nel misto, invece, toccherà a Oyebode e Monfardini, binomio capace di conquistare il bronzo ai recenti Giochi del Mediterraneo. Proprio da quella manifestazione gli azzurri arrivano con segnali incoraggianti: oro nella gara a squadre maschile e argento in quella femminile.

Lubiana rappresenterà dunque un banco di prova importante per misurare la crescita del movimento italiano. Le aspettative maggiori ricadono su Faso, ma la spedizione azzurra nel suo complesso ha qualità ed esperienza sufficienti per provare a ritagliarsi spazio in una rassegna continentale di alto livello.