ATP Shanghai 2026, Cobolli ancora ko: Mannarino lo elimina all’esordio e la crisi continua

Continua il momento complicato per Flavio Cobolli, eliminato subito al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro si è arreso al francese Adrian Mannarino, 38 anni e ancora capace di mettere in difficoltà avversi ben più giovani grazie al suo tennis atipico e alla grande esperienza. Per Cobolli arriva così un’altra battuta d’arresto in una fase della stagione nella quale fatica a ritrovare continuità, risultati e soprattutto quelle certezze che lo avevano accompagnato nei periodi migliori.

Mannarino imbriglia Cobolli e prende il controllo

Il match si è sviluppato fin dalle prime battute sui binari preferiti dal francese. Mannarino ha tolto ritmo all’azzurro con traiettorie basse e colpi anticipati, impedendogli di trovare continuità nello scambio. Cobolli ha provato ad affidarsi alla potenza del diritto e a spingere maggiormente con il servizio, ma nei momenti più delicati è mancata la precisione necessaria per cambiare l’inerzia dell’incontro.

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Il francese ha invece sfruttato con grande lucidità le opportunità concesse, mantenendo il controllo nei game decisivi e impedendo all’italiano di costruire una vera rimonta.

Per Cobolli serve una volta nel finale di stagione

Più del singolo ko, a preoccupare è il momento che sta attraversano il tennista romano. Shanghai rappresentava un’occasione importante per invertire la tendenza, ma l’eliminazione immediata prolunga una serie di risultati negativi che rischia di pesare anche sulla fiducia. Il talento e le qualità atletiche non sono in discussione, ma Cobolli ha bisogno di ritrovare solidità nei momenti chiave e maggiore continuità all’interno delle partite.

Il finale di stagione diventa quindi fondamentale per ricostruire sensazioni positive. Il calendario offrirà altre occasioni, ma servirà una reazione rapida: per uscire da un periodo nero non basta ritrovare il proprio tennis, ma tornare a vincere quelle partite capaci di restituire fiducia.