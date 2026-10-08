Olimpia Milano, è già crisi: il Maccabi dilaga 97-79 e Poeta finisce sotto accusa

L’Olimpia Milano incassa un’altra pesante battuta d’arresto in Eurolega e vede complicarsi ulteriormente il proprio avvio di stagione. Sul neutro di Belgrado, la squadra di Peppe Poeta crolla 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv, che fino a questo momento non aveva ancora vinto nella competizione. Per Milano si tratta della terza sconfitta europea, maturata al termine di una prestazione preoccupante soprattutto sul piano difensivo. L’unica nota positiva è rappresentata da Moses Wright, autore di 23 punti.

Milano resta aggrappata al match, poi cede nella ripresa

L’avvio dell’Olimpia è discreto, ma il Maccabi piazza presto un parziale di 12-0 che portali punteggio sul 22-11. Milano reagisce e chiude il primo quarto sotto soltanto 24-20. Nel secondo periodo gli israeliani alungano ancora, ma Wright tiene in partita i biancorossi sotto canestro.

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All’intervallo il Maccabi conduce 51-45, con Milano ancora pienamente dentro la sfida. Il problema arriva al rientro dagli spogliatoi: l’Olimpia spreca diverse occasioni per tornare a un possesso di distanza e nel finale del terzo quarto concede troppo, scivolando sul 74-62.

Difesa in affanno e nessuna reazione nel finale

Nell’ultimo periodo la partita si trasforma in un monologo del Maccabi. I continui cambi difensivi scelti da Poeta non producono risultati e Bonzie Colson firma sette punti consecutivi che spingono gli israeliani sul +16. Milano non riesce più a reagire e il divario arriva al +20, prima del definitivo 97-79. Oltre a Wirght, nessun altro riesce davvero a incidere con continuità: Peters chiude a 12 punti, mentre Hall e Guduric faticano.

La classifica comincia così a farsi pesante e, soprattutto, cresce la sensazione di una squadra ancora senza equilibrio. Dopo le sconfitte contro Partizan e Baskonia, il ko con il Maccabi apre inevitabilmente una fase di riflessione: Milano deve trovare presto identità, solidità e risposte.