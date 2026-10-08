Qualificazioni Europei futsal femminile, Italia ko di misura con la Spagna: ora la Francia vale tutto

L’Italia del calcio a 5 femminile esce sconfitta per 2-1 contro la Spagna, ma lo fa dopo una prestazione di grande personalità. Le Azzurre tengono testa per lunghi tratti alla formazione che domina il panorama europeo da anni, cedendo soltanto per due episodi arrivati in apertura dei due tempi. La Roja sale così a quota 6 e conquista il primato del girone, mentre l’Italia resta ferma a 3 punti e si giocherà sabato 10 ottobre contro la Francia una fetta importantissima di qualificazione alla fase finale di Osijek.

Avvio shock, poi Sestari firma il pareggio

La partita si mette subito in salita per le Azzurre. Dopo appena 63″ Irene Cordoba sfrutta il lavoro da pivot e batte Sestari, portando avanti la Spagna. L’Italia fatta inizialmente a costruire occasioni, ma cresce con il passare dei minuti grazie a una fase difensiva aggressiva e ordinata.

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Al 9′ arriva il primo segnale proprio con Sestari, che prova la conclusione dalla distanza. Il premio arriva al 18’26”: il portiere azzurro approfitta di un errore in impostazione delle spagnole e firma direttamente l’1-1, mandando le squadre all’intervallo in perfetta parità.

Sotelo decide, ma l’Italia ci prova fino alla fine

Anche la ripresa, però, si apre male per le Azzurre. Dopo 3’49” la capitana spagnola Sotelo costruisce una splendida azione personale e segna il 2-1 che resterà definitivo. L’Italia non crolla e aumenta progressivamente la pressione: Vanelli, Ferrara e Coppari vanno vicine al pareggio, mentre nel finale Paniccia inserisce Boutimah come portiere di movimento. Negli ultimi sessanta secondi arrivano altre due grandi occasioni per l’Italia, ma la Spagna resiste.

Ora il destino azzurro passa dalla sfida contro la Francia, in programma sabato alle 15.00. L’Italia dovrà vincere per continuare a inseguire una qualificazione storica agli Europei: passano le prime dei quattro gironi e le migliori due seconde, mentre le altre due andranno allo spareggio.