Mondiali judo 2026, oggi tocca a Gennaro Pirelli: l’azzurro punta in alto nei -100 kg

Sesta giornata di gare ai Mondiali di judo 2026 di Baku, con l’Italia pronta a giocarsi nuove carte importanti sul tatami azero. Oggi il programma propone le categorie -78 kg femminile e -100 kg maschili, con le eliminatorie partite alle ore 8.30 italiane. Tutti gli occhi in casa azzurra saranno puntati su Gennaro Pirelli, protagonista di una stagione di altissimo livello e arrivato all’appuntamento iridato forte del primo posto nel ranking mondiale.

Pirelli osservato speciale nei -100 kg

Il judoka campano rappresenta una delle principali speranze italiane della giornata. Dopo una stagione costruita su continuità e risultati, Pirelli arriva a Baku con aspettative inevitabilmente alte e con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per le medaglie. La categoria dei -100 kg si preannuncia però estremamente competitiva, con tanti atleti di alto livello pronti a contendersi l’accesso al Final Block.

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Per l’azzurro sarà fondamentale partite bene già dalle eliminatorie, evitando di concedere margine agli avversari e sfruttando al massimo la propria solidità tecnica e fisica.

Orari e dove vedere i Mondiali

Le eliminatorie delle categorie -78 kg donne e -100 kg uomini sono scattate alle 8.30, e sono visibili in streaming su Judo TV, piattaforma a pagamento. La fase decisiva arriverà invece nel pomeriggio: il Final Block è in programma alle 16.00 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport HD e Sky Sport Max, oltre che in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.

Per l’Italia sarà dunque un’altra giornata da seguire con grande attenzione, con Pirelli chiamato a trasformare il ruolo di favorito in una prestazione all’altezza del palcoscenico mondiale.