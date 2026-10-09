F1, a Singapore scatta l’ultimo weekend Sprint del 2026: oggi FP1 e qualifiche, Antonelli cerca risposte

La Formula 1 riparte subito da Singapore dopo il Gran Premio disputato a Sepang. Oggi prende il via il weekend di Marina Bay, ultimo appuntamento della stagione con il formar Sproni. Piloti e team avranno pochissimo tempo per trovare il giusto assetto: il programma prevede infatti una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, che determinerà la griglia della gara corta di sabato. Su un circuito cittadino dove sorpassare è molto complicato, partire davanti a tutti può diventare più importante del solito.

FP1 alle 10.30, poi subito caccia alla pole Sprint

La giornata inizierà alle 10.30 italiane con l’unica sessione di prove libere, in programma fino alle 11.30. Sessanta minuti fondamentali per lavorare sul bilanciamento delle monoposto e prendere confidenza con un tracciato particolarmente evidente, tra muretti ravvicinati, curve lente e temperature elevate.

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Alle 14.30 scatterà invece la Sprint Qualifying, destinata a chiudersi alle 15.15. Sarà un passaggio delicatissimo perché eventuali errori messa a punto potrebbero costare veramente caro.

Antonelli ripete dal podio di Sepang, Ferrari cerca la scossa

Grande attenzione naturalmente sul leader mondiale Andrea Kim Antonelli, reduce dal secondo posto di Sepang e sempre più solido nella corsa al Mondiale. Singapore rappresenterà però un banco di prova diverso rispetto alla Malesia, soprattutto per la gestione delle gomme e per la difficoltà nel trovare il giro perfetto. Occhi puntati anche sulle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, chiamate a trovare maggiore continuità, mentre Max Verstappen arriva galvanizzato dal ritorno alla vittoria.

Le FP1 saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la Sprint Qualifying sarà visibile in chiaro anche su TV8 dalle 14.30. Streaming completo su Sky Go e NOW; con il time-attack disponibile anche su TV8.it.