Europei tiro a volo 2026, oggi si assegnano i titoli del trap: Jessica Rossi guida l’Italia a Malakasa

Giornata decisiva quella di oggi agli Europei 2026 di tiro a volo in corso a Malakasa, in Grecia. Il programma propone le ultime due serie di qualificazione del trap individuale senior maschile e femminile, gli eventuali shoot-off e soprattutto le finali che assegneranno i titoli continentali. L’Italia si presenta con ambizioni importanti, in particolare grazie a Jessica Rossi, al comando della classifica femminile dopo i primi 75 piattelli senza alcun errore.

Rossi davanti a tutte, Stanco e Sessa inseguono

Il trap femminile aprirà il programma alle 8.15 con la quarta serie di qualificazione. Per l’Italia saranno in gara Erica Sessa, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco. Dopo tre serie, Rossi guida con percorso netto, mentre Stanco occupa la decima posizione con 70 piattelli colpiti e Sessa è quindicesima con 69.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La quinta e ultima serie femminile scatterà alle 10.45, prima dell’eventuale shoot-off delle 13.00. La finale per il titolo europeo è invece fissata per le 14.15.

Fabbrizi e Frasca in piena corsa, De Filippis deve rimontare

Tra gli uomini, l’Italia si affiderà a Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi ed Erminio Frasca. Dopo 75 piattelli, Fabbrizi e Frasca sono entrambi ottavi con 73, pienamente in corsa per l’acceso alla fase decisiva, mentre De Filippis è 33° con 71 e avrà bisogno di una rimonta nelle ultime due serie. Le qualificazioni maschili riprenderanno alle 8.45 e proseguiranno alle 11.40, con shoot-off previsto alle 14.00 e finale alle 15.15.

Non è prevista una diretta televisiva, mentre le finali saranno disponibili in streaming su Discovery Plus, HBO Max e YouTube ESCvideostream. Tutto è quindi pronto per una giornata che può regalare nuove medaglie all’Italia, con Jessica Rossi in prima fila per il titolo continentale.