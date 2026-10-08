Baseball, l’Italia parte all’assalto del Premier12: Cervelli sceglie i 26 per Barcellona

Comincia da Barcellona il cammino dell’Italia del baseball verso il Premier12 2027 e, più in prospettiva, verso Los Angeles 2028. Il manager Francisco Cervelli ha ufficializzato i 26 convocati per il torneo di qualificazione in programma dal 9 all’11 ottobre, con gli Azzurri inseriti in un girone insieme a Colombia, Spagna e Germania. La formula è semplice e non ammette troppi calcoli: soltanto le prime due classificate conquisteranno l’accesso alla finale del Premier12.

Mineo capitano, tanti nomi di esperienza

A guidare il gruppo sarà Alberto Mineo, capitano e punto di riferimento del reparto catcher insieme a Giacobino Lasaracina ed Ernesto Liberatore. Tra gli interni figurano Gabriele Angioi, Ricardo Paolini, Lorenzo Morresi e Renzo Martini, mentre gli esterni saranno Jhorjan Guevara, Federico Celli, Noel Gonzalez e Nathanael Batista. Completano il reparto dei giocatori di posizione gli utility Robel Garcia, Williams Wong e Andreae Sellaroli.

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Particolarmente ampio il gruppo dei lanciatori, con dodici pitcher convocati: tra questi Ettore Gilianelli, Claudio Scotti, Matteo Bocchi, Alex Bassani, Filippo Crepaldi, Giacomo Taschin, Mattia Aldegheri e Javier Fradino.

Cervelli non si nasconde: “Dobbiamo fare rumore”

L’Italia arriva all’appuntamento con ambizioni chiare. Cervelli ha spiegato di considerare le tre partite come una vera serie finale, con l’obiettivo di vincerle tutte e non limitarsi a gestire il passaggio del turno. La Nazionale debutterò venerdì 9 ottobre alle 12 contro la Colombia, poi affronterà la Spagna sabato alle 19 e chiuderà contro la Germania domenica alle 12.

Il torneo assume un’importanza ancora maggiore perché il Premier12 2027 metterà in palio anche un posto olimpico diretto per la migliore formazione di Europa o Oceania. L’Italia, 14esima nel ranking mondiale. unica squadra del girone ad aver già partecipato al Premier12, vuole dunque partire forte. Il messaggio di Cervelli ai suoi ragazzi è chiaro: vincere, crescere e fare rumore attorno al baseball italiano.