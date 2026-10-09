I convocati verso le qualificazioni Mondiali: l’Italia riparte con Fontecchio, Melli e Thompson

La Nazionale italiana di basket prepara il ritorno in campo nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Il CT Luca Banchi ha convocato sedici giocatori per il raduno che inizierà lunedì 10 agosto al Training Campo di Folgaria. Tra le principali novità spiccano i rientri di Simone Fontecchio, Nicolò Melli e Darius Thompson, pronti a rinforzare il gruppo azzurro in vista delle delicate sfide contro Bosnia e Serbia.

Banchi ritrova esperienza e qualità

L’elenco comprende diversi protagonisti già abituati alla maglia della Nazionale. Oltre a Fontecchio, Melli e Thompson, sono stati chiamati Nico Mannion, Stefano Tonnur, Alessandro Paola, John Petrucelli, Amedeo Tessitori e Giampaolo Ricci.

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Spazio anche a giocatori più giovani o in crescita come Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele e Giovanni Emejuru. Al gruppo dei sedici convocati si aggiungeranno otto invitati: Alfredo Boglio, Stefano Conte, Matteo Gherardini, Marco Restelli, Riccardo Salvioni, Willis Dio Tiagande, Lorenzo Vanini e Mauro Zacchigna.

Prima il test con l’Estonia, poi Bosnia e Serbia

Il raduno servirà a preparare due appuntamenti fondamentali nel cammino verso la rassegna iridata. L’Italia sarà prima impegnata in trasferta contro la Bosnia Erzegoniva e successivamente ospiterà la Serbia, avversaria di altissimo livello.

Prima delle gare ufficiali, gli azzurri disputeranno la Trentino Basket Cup. Sabato 22 agosto, a Trento, la squadra di Banchi affronterà l’Estonia in un test utile per verificare condizione fisica, equilibri e gerarchie. Nello stesso impianto, venerdì 21 agosto, scenderà in campo anche la Nazionale femminile contro la Cina.