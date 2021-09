Wta Portorose 2021, Paolini in semifinale: “Sono contenta, stiamo lavorando bene”

by Antonio Sepe

Jasmine Paolini - Foto Courtesy of Wta Copa Colsanitas

Jasmine Paolini sta vivendo una settimana fantastica e spera che diventi ancora più incredibile. L’azzurra è infatti approdata in semifinale nel Wta di Portorose grazie al successo ai danni della più quotata Cirstea: “Questo torneo mi fa capire che stiamo lavorando bene. Sono molto contenta, ho giocato tre partite in cui sono riuscita ad esprimere il mio gioco nonostante degli alti e bassi. Sinceramente il lavoro che stiamo facendo mi sta aiutando e si sta vedendo“.

Paolini ha poi proseguito: “Sono più tranquilla, succede che in campo ci siano momenti più brutti dove la concentrazione viene meno, l’avversaria gioca meglio e sbagli di più. Tuttavia sto cercando di affrontare le difficoltà, soprattutto di star lì con la testa (nonostante non sia facile) e non mollare mai. Sto provando a giocarmela anche se le cose vanno male e sono soddisfatta di come ho gestito queste partite“.

In merito alla prossima avversario, la kazaka Putintseva, Jasmine ha dichiarato: “E’ una giocatrice solida, si muove bene. Dovrò avere pazienza, ma fare il mio gioco e tentare di metterla in difficoltà. Si scambierà più di oggi, ma io voglio lottare e darò il massimo“.

Infine, in merito all’importanza di questo risultato in termini di ranking, l’azzurra ha detto: “E’ importantissimo, la Top-100 è uno scalino in più. Anche a livello economico si ha più tranquillità sapendo di essere nei tabelloni slam. E’ più bello giocare a questo livello, inoltre è importante restare nelle prime 100 perché una volta usciti non è facile rientrarci. Spero di salire ancora e fare meglio. L’obiettivo è mantenere questo livello. Devo cercare di continuare così“. Purtroppo la giocatrice toscana non sarà a Ostrava la prossima settimana: “Avrei dovuto disputare le qualificazioni, ma non è possibile ricevere lo special extempt“.