Wta Chicago 2021: secondo titolo stagionale per Muguruza, battuta Jabeur in rimonta

by Antonio Sepe

Garbine Muguruza - Credit: Volvo Car Open/Chris Smith.

Garbine Muguruza è la campionessa del Wta 500 di Chicago 2021. Successo in rimonta per la spagnola, che nell’atto conclusivo ha superato la tunisina Ons Jabeur per 3-6 6-3 6-0. La numero due del seeding ha impiegato un’ora e 44 minuti per avere ragione della sua avversaria, ottenendo una vittoria che la proietta sia al sesto posto del ranking Wta che della Race. Per lei si tratta del secondo titolo in stagione dopo Dubai. Settimana molto positiva anche per Jabeur, capace di battere avversarie del calibro di Svitolina e Rybakina ma anche di confermarsi tra le giocatrici più forti e in forma del momento.

CRONACA – Finale a due facce, partita piano prima di esplodere nella rocambolesca seconda parte. Un solo break nel primo set, messo a segno sulla prima e unica palla break concessa. 6-3 in favore della tunisina in poco più di mezz’ora. Jabeur sembrava poter mettere le mani sul trofeo anzitempo, non a caso nella seconda frazione si è trovata in ben due occasioni avanti di un break. Tuttavia, a partire dal 3-2, la luce si è spenta. Muguruza ha infatti inanellato un parziale di 10 giochi a 0, conquistando il secondo set per 6-3 e dominando il terzo. Un sonoro bagel ha messo fine a quest’inusuale finale, incoronando campionessa la giocatrice iberica.