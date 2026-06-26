Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Tennis

Wimbledon, sorteggi: le avversarie di Errani-Paolini nel doppio femminile

Alessandro Basta
-
Tennis BJK Cup 2026 Italia vs Giappone
Sara Errani and Jasmine Paolini celebrate the victory against Japan during the Billie Jean King Cup by Gainbridge Qualifiers 2026, match between Italy and Japan at ASD Colle degli Dei on April 11, 2026 in Velletri, Italy.

Wimbledon sta per iniziare e c’è grande attenzione anche per il doppio femminile: Errani e Paolini vogliono confermarsi ai massimi livelli

L’erba più famosa del mondo chiama, l’Italia del tennis deve rispondere. Oggi vi abbiamo riportato tutti i sorteggi nel singolare maschile e femminile, ma a Wimbledon 2026, le ambizioni azzurre passano anche dal doppio femminile.

Sara Errani e Jasmine Paolini si presentano ai nastri di partenza con l’etichetta della sesta testa di serie e il peso specifico di un’Olimpiade d’oro che brilla ancora nel curriculum. Le campionesse di Parigi 2024 sono state inserite nella parte bassa del tabellone e apriranno la loro avventura contro l’abbinamento formato dalla russa Maria Kozyreva e dalla bielorussa Iryna Shymanovich.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sulla carta si tratta di un primo turno superabile, ma sui prati più famosi e più ambiti del circuito le insidie si nascondono dietro ogni palla.

Errani e Paolini verso Wimbledon, ma occhio anche a Cocciaretto

Non è la sola bandiera tricolore in gara: Elisabetta Cocciaretto farà coppia con l’americana Ann Li, impegnate all’esordio contro la polacca Maja Chwalińska e l’austriaca Sinja Kraus.

In cima al seeding dominano la ceca Katerina Siniaková e l’americana Taylor Townsend, numero uno del torneo, con la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani a fare da sentinelle nella parte alta.

Ma il vero colpo da copertina lo firmano Serena e Venus Williams: le leggendarie sorelle tornano insieme su un palco di famiglia con una wild card che sa di nostalgia e di spettacolo puro. Di sicuro, saranno le più attese.

Change privacy settings
×