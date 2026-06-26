Wimbledon, sorteggi: le avversarie di Errani-Paolini nel doppio femminile

Wimbledon sta per iniziare e c’è grande attenzione anche per il doppio femminile: Errani e Paolini vogliono confermarsi ai massimi livelli

L’erba più famosa del mondo chiama, l’Italia del tennis deve rispondere. Oggi vi abbiamo riportato tutti i sorteggi nel singolare maschile e femminile, ma a Wimbledon 2026, le ambizioni azzurre passano anche dal doppio femminile.

Sara Errani e Jasmine Paolini si presentano ai nastri di partenza con l’etichetta della sesta testa di serie e il peso specifico di un’Olimpiade d’oro che brilla ancora nel curriculum. Le campionesse di Parigi 2024 sono state inserite nella parte bassa del tabellone e apriranno la loro avventura contro l’abbinamento formato dalla russa Maria Kozyreva e dalla bielorussa Iryna Shymanovich.

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Sulla carta si tratta di un primo turno superabile, ma sui prati più famosi e più ambiti del circuito le insidie si nascondono dietro ogni palla.

Errani e Paolini verso Wimbledon, ma occhio anche a Cocciaretto

Non è la sola bandiera tricolore in gara: Elisabetta Cocciaretto farà coppia con l’americana Ann Li, impegnate all’esordio contro la polacca Maja Chwalińska e l’austriaca Sinja Kraus.

In cima al seeding dominano la ceca Katerina Siniaková e l’americana Taylor Townsend, numero uno del torneo, con la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani a fare da sentinelle nella parte alta.

Ma il vero colpo da copertina lo firmano Serena e Venus Williams: le leggendarie sorelle tornano insieme su un palco di famiglia con una wild card che sa di nostalgia e di spettacolo puro. Di sicuro, saranno le più attese.