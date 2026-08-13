Ceccon scherza: “Brava Sara Curtis, ma io il record del mondo ce l’ho da 4 anni”

È un Thomas Ceccon splendente sui social dopo l’ottima prestazione nei 200 dorso e il bronzo: non manca l’ironia nei confronti di Sara Curtis
Thomas Ceccon, nonostante tutte le polemiche della vigilia, ha conquistato un bronzo storico nei 200 metri dorso agli Europei di nuoto di Parigi 2026. L’azzurro chiude la finale con un clamoroso 1’53”96, demolendo di ben 1”75 il precedente record italiano da lui stesso detenuto.
Un cronometro eccezionale che lo rende il primo nuotatore italiano a scendere sotto il muro dell’1’55” e dell’1’54” in questa difficile distanza. Davanti a lui si classificano l’ungherese Hubert Kos, oro in 1’53”08, e il greco Apostolos Siskos, argento in 1’53”81.
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Il risultato arriva al termine di una competizione che conferma il rapporto storicamente complicato di Ceccon con i 200 dorso. Dopo la semifinale, il campione vicentino aveva scherzato pesantemente sui social, affermando che preferirebbe “zappare un campo di pomodori” piuttosto che replicare la gara. Tuttavia, la prestazione in finale ha ribaltato ogni dubbio, trasformando una distanza poco amata in un nuovo capitolo della storia del nuoto tricolore.
Ceccon non fa mancare l’ironia social dopo il bronzo: il ‘bersaglio’ è Sara Curtis
Come ogni volta, non è mancata la sua tipica ironia sul web. Commentando quanto accaduto su X, Ceccon ha citato il record del mondo stabilito da Sara Curtis nei 50 dorso, scrivendo: “Buon bronzo da parte mia oggi ma verrà eclissato dal WR di Curtis. Brava Sara ma io il WR ce l’ho da 4 anni eheheh”.
Un siparietto divertente che conferma il grande spirito di squadra e l’autoironia di un campione straordinario, capace di regalare enormi gioie all’Italia. E anche di sorprendere costantemente fuori dall’acqua.