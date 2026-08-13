Tennis, Montreal avrà una finale tutta americana: Shelton sfida Nakashima. A Toronto Swiatek-Rybakina

Ben Shelton supera Learner Tien e raggiunge Brandon Nakashima nell’ultimo atto del Masters 1000 canadese. Nel WTA 1000 di Toronto sarà invece sfida tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina.

Sarà una finale tutta statunitense quella del Masters 1000 di Montreal. Ben Shelton e Brandon Nakashima hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto del National Bank Open, riportando due giocatori americani a contendersi un titolo di questa categoria per la quindicesima volta nella storia e per la prima da Cincinnati 2003, quando Andy Roddick superò Mardy Fish.

Nel torneo femminile di Toronto, invece, il titolo del WTA 1000 sarà assegnato nella sfida tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina, entrambe reduci da semifinali vinte in tre set.

Montreal, Shelton supera Tien e torna in finale

Ben Shelton, campione in carica e quinta testa di serie del tabellone, ha battuto nettamente il connazionale Learner Tien, numero 12 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-3.

Un successo arrivato dopo le due sconfitte subite nei precedenti confronti diretti. Shelton conserva così anche il proprio percorso perfetto nelle finali disputate in questa stagione: tre successi su tre tra Dallas, Monaco e Stoccarda, conquistati su superfici differenti.

A Montreal proverà ora a mettere in bacheca il settimo titolo della carriera.

Nakashima ferma Jodar

Dall’altra parte della rete ci sarà Brandon Nakashima, testa di serie numero 28, che in semifinale ha interrotto la corsa di Rafael Jodar, numero 20 del tabellone, imponendosi per 7-6(3) 6-4.

Per il 25enne statunitense sarà la quinta finale nel circuito maggiore e la seconda del 2026 dopo quella persa a Brisbane. L’unico titolo conquistato finora risale a San Diego 2022.

I precedenti favoriscono nettamente Shelton, vincitore in tutti e cinque i confronti diretti con Nakashima. L’ultimo risale proprio al Masters 1000 canadese dello scorso anno, disputato a Toronto.

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Toronto, Rybakina rimonta Gauff

Nel tabellone femminile sarà invece Elena Rybakina a contendere il titolo a Iga Swiatek. La kazaka, seconda testa di serie, ha rimontato Coco Gauff, numero 4 del seeding, vincendo 5-7 6-2 6-2.

Rybakina giocherà così la sua prima finale a Toronto e la 25ª complessiva della carriera. Sono 13 i titoli già conquistati, due dei quali nel 2026 tra Australian Open e Stoccarda. In stagione ha raggiunto anche la finale di Indian Wells.

Swiatek batte Svitolina e centra la prima finale del 2026

Nell’altra semifinale Iga Swiatek, settima testa di serie, ha superato Elina Svitolina, numero 9 del tabellone, con il punteggio di 6-3 1-6 6-3.

Per la polacca si tratta della 14ª finale in un WTA 1000 e della 31ª complessiva nel circuito, ma sarà la prima raggiunta nel 2026. La 25enne di Varsavia andrà a caccia del 26° titolo della carriera.

Perfetto equilibrio nei precedenti tra Swiatek e Rybakina: sei vittorie per parte. L’ultimo confronto è stato vinto dalla kazaka nei quarti di finale degli Australian Open.