Mondiali ritmica Francoforte 2026, seconda giornata tra luci e ombre per Sofia Raffaeli

L’azzurra chiude la seconda giornata con 26.250 al nastro e 26.450 alle clavette, salendo a 85.000 nel totale provvisorio. Nikolova guida con 87.350, mentre Tara Dragas sarà in pedana in serata.

Seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica di Francoforte e percorso in chiaroscuro per Sofia Raffaeli. Alla Festhalle l’azzurra commette alcune imprecisioni sia al nastro sia alle clavette e resta fuori dalle finali di specialità dei due attrezzi, ma conserva una posizione di rilievo nella graduatoria provvisoria dell’All-Around.

Dopo il passaggio del Gruppo D, la classifica cambia volto: Stiliana Nikolova sale al comando con 87.350 punti, davanti all’atleta neutrale Sofiia Ilteriakova con 85.600 e a Raffaeli, terza a quota 85.000. Più indietro Taisiia Onofriichuk, al momento quinta.

Raffaeli, errori al nastro: niente finale di specialità

La giornata di Sofia Raffaeli comincia al nastro. L’esercizio viene condizionato da un lancio lungo durante un rischio e da un avvolgimento nel corso di una difficoltà di corpo.

Le imprecisioni incidono sul risultato finale, che si ferma a 26.250 punti. Un punteggio che non consente alla marchigiana di entrare tra le migliori otto e quindi di conquistare l’accesso alla finale di specialità.

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Due perdite alle clavette, Raffaeli chiude a 85.000

Qualche difficoltà anche alle clavette. Raffaeli incappa in due perdite: la prima durante il rischio con tre capovolte, con conseguente mancata convalida dell’elemento, e la seconda nel corso di un equilibrio.

L’azzurra ottiene 26.450, risultato che non basta per entrare nella finale delle migliori otto neppure in questo attrezzo.

Il totale valido per la graduatoria All-Around arriva però a 85.000 punti, lasciando Raffaeli nelle zone alte della classifica provvisoria e, al termine del Gruppo D, in terza posizione.

Nikolova passa al comando della classifica

Grande prova di Stiliana Nikolova, che prende la testa della graduatoria provvisoria con 87.350 punti. La bulgara firma un eccellente 29.250 alle clavette, grazie a una prova di alto livello sia sul piano esecutivo sia nelle difficoltà.

Al nastro arriva invece un 28.300 nonostante qualche recupero, risultato sufficiente per rafforzare la propria posizione nell’All-Around.

Alle sue spalle c’è Sofiia Ilteriakova con 85.600, mentre Raffaeli segue a sei decimi dall’atleta neutrale.

Onofriichuk prova a risalire

Dopo le difficoltà della prima giornata, Taisiia Onofriichuk cerca il riscatto. L’ucraina ottiene 28.250 alle clavette nonostante un esercizio non completamente pulito e riesce così a recuperare terreno.

Al nastro mette in mostra carattere e intensità, ma una perdita durante un boomerang condiziona il punteggio. Il totale All-Around sale a 82.700.

Più complicata la giornata di Polina Karika, penalizzata da diversi errori in entrambi gli esercizi.

Gli altri risultati dei primi gruppi

Nel Gruppo B si mettono in evidenza la spagnola Daniela Pico e la polacca Emilia Heichel. Pico ottiene 27.850 alle clavette e 26.650 al nastro, mentre Heichel chiude con 26.800 alle clavette e 26.150 al nastro.

Nel Gruppo A buone indicazioni dalla cinese Qi Wang, che raccoglie 27.800 al nastro e 28.600 alle clavette. La bulgara Eva Brezalieva totalizza 27.050 al nastro e 26.750 alle clavette.

L’israeliana Daniela Munits ottiene 26.100 al nastro e 26.650 alle clavette, nonostante una perdita nella seconda prova. Per l’uzbeka Takhmina Ikromova arrivano invece 26.200 al nastro e 26.750 alle clavette.

Dragas attesa in serata

La giornata azzurra non è ancora conclusa. Tara Dragas, inserita nel Gruppo H, è attesa in pedana in serata a partire dalle 20.15.

Al termine della giornata verranno definiti i verdetti delle qualificazioni: accederanno alle finali di specialità le migliori otto ginnaste per ciascun attrezzo, mentre la finale individuale All-Around sarà riservata alle prime 18 della classifica, determinata utilizzando i migliori tre punteggi sui quattro esercizi disputati.