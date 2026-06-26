Wimbledon 2026, sorteggiati i tabelloni: Sinner debutta contro Kecmanovic

Definiti i tabelloni di Wimbledon 2026: Jannik Sinner, campione in carica e testa di serie numero 1, inizierà contro Miomir Kecmanovic. Paolini esordirà con Montgomery.

Sorteggiati i tabelloni principali di Wimbledon 2026, terzo Slam della stagione, in programma sull’erba londinese. Saranno sette gli italiani al via nel tabellone maschile, con Jannik Sinner chiamato a difendere il titolo conquistato un anno fa.

Il numero 1 del seeding debutterà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Per Sinner il percorso potrebbe poi proporre un terzo turno con il peruviano Ignacio Buse, un ottavo di finale contro Casper Ruud o Luciano Darderi e un possibile quarto di finale con Daniil Medvedev. Nella stessa metà di tabellone del campione azzurro ci sono anche Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli italiani nel tabellone maschile di Wimbledon 2026

Esordio da seguire anche per Flavio Cobolli, testa di serie numero 9 e reduce dalla finale del Roland Garros. L’azzurro affronterà subito l’argentino Mariano Navone.

Luciano Darderi, numero 14 del torneo, inizierà invece contro lo statunitense Ethan Quinn.

Questo il quadro completo dei debutti degli altri italiani nel tabellone maschile:

Matteo Arnaldi (32) contro Quentin Halys

Lorenzo Sonego contro Tomas Martin Etcheverry

Mattia Bellucci contro Zachary Svajda

Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka

Wimbledon 2026, il tabellone femminile: tre azzurre in gara

Sorteggiato anche il tabellone femminile, con tre italiane presenti nel main draw: Jasmine Paolini, finalista nel 2024, Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant, promossa dalle qualificazioni al suo primo tabellone principale in un Major.

Paolini e Grant sono state inserite nella parte bassa del tabellone, quella guidata dalla campionessa del 2022 Elena Rybakina. Cocciaretto, invece, è finita nella parte alta del draw, presieduta dalla numero 1 del tennis mondiale Aryna Sabalenka.

Paolini contro Montgomery, Cocciaretto sfida Wang

La prima azzurra a scendere in campo sarà Elisabetta Cocciaretto, attesa lunedì dalla cinese Xinyu Wang.

Martedì toccherà invece a Jasmine Paolini, testa di serie numero 13, che debutterà contro la statunitense Robin Montgomery. Nella stessa giornata sarà impegnata anche Tyra Grant, opposta alla britannica Katie Boulter.