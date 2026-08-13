Europei nuoto Parigi 2026, delusione D’Ambrosio ma passa in extremis nei 200 stile: Gastaldi in semifinale

Il primatista italiano chiude soltanto diciassettesimo in 1’47″16 e strappa con il brivido l’ultimo posto utile per il turno successivo. Avanti anche Anita Gastaldi nei 100 farfalla.

Qualificazione sì, ma con molta più fatica del previsto per Carlos D’Ambrosio nella quarta giornata degli Europei di nuoto di Parigi 2026. All’Olympic Aquatic Centre il primatista italiano dei 200 stile libero non riesce a esprimersi sui livelli mostrati nei giorni scorsi e chiude soltanto con il diciassettesimo tempo in 1’47″16, riuscendo comunque a conquistare in extremis l’ultimo posto utile per la semifinale.

Una mattinata che porta all’Italia anche il pass di Anita Gastaldi nei 100 farfalla, mentre il programma proseguirà con 50 dorso maschili, 200 rana femminili, 4×100 stile libero maschile e 1500 stile libero femminili. Dalle 18.30 spazio poi a semifinali e finali.

D’Ambrosio delude, ma trova la semifinale con il brivido

Nei 200 stile libero D’Ambrosio riesce a evitare l’eliminazione per un soffio. Il 19enne partenopeo, vicentino d’adozione, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi e seguito al centro federale di Verona da Luca De Monte, ferma il cronometro a 1’47″16.

Una prestazione lontana dal record italiano di 1’44″72 realizzato nella prima frazione della 4×200 stile libero, quarta nella giornata inaugurale. Il diciassettesimo posto gli vale comunque l’accesso alla semifinale, ma per provare a raggiungere l’atto conclusivo sarà necessario cambiare decisamente passo.

Restano fuori Jacopo Barbotti, diciannovesimo in 1’47″22 e autore del nuovo primato personale, Marco De Tullio, ventiquattresimo in 1’47″47, e Alessandro Ragaini, quarantatreesimo in 1’48″62. Miglior tempo delle batterie per l’austriaco Christian Griffin in 1’44″90.

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Gastaldi avanti nei 100 farfalla

Arriva invece senza particolari sorprese la qualificazione di Anita Gastaldi nei 100 farfalla. La 23enne di Bra, tesserata per Carabinieri e VO2 Nuoto Torino e allenata da Fabrizio Clary, chiude con il quindicesimo tempo in 58″58, completando la seconda vasca in 31″16.

Davanti a tutte la belga Roos Vantotterdijk, campionessa europea e argento mondiale in carica, che firma 56″76.

Eliminate invece Costanza Cocconcelli, ventiduesima in 59″10, e Paola Borrelli, ventisettesima con 59″48.

Europei Parigi 2026, gli altri azzurri attesi nelle batterie

Nei 50 dorso maschili sono iscritti Michele Lamberti, Thomas Ceccon, Daniele Del Signore e Francesco Lazzari. Il record italiano appartiene a Lamberti con 24″38, realizzato il 14 aprile 2026 a Riccione. Ceccon vanta un personale di 24″40, Del Signore di 24″91 e Lazzari di 24″69.

Nei 200 rana femminili toccherà invece a Lisa Angiolini, primatista italiana con 2’22″28, e ad Anna Pirovano, che ha un personale di 2’26″81.

La 4×100 stile libero maschile vedrà al via l’Italia con Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Ballarati e Leonardo Deplano. Il record italiano è il 3’09″58 firmato da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo il 27 luglio 2025 a Singapore.

Nei 1500 stile libero femminili sarà invece impegnata Simona Quadarella, detentrice del record europeo e italiano con 15’31″79.

Il programma di semifinali e finali dalle 18.30

La sessione serale si aprirà con la finale dei 100 farfalla maschili, senza italiani qualificati.

Nella finale dei 50 dorso femminili riflettori su Sara Curtis, che si presenta con il riferimento di 26″63, nuovo record mondiale, europeo e italiano.

Nei 200 stile libero maschili tornerà in acqua Carlos D’Ambrosio dopo la sofferta qualificazione del mattino, mentre nei 100 farfalla femminili sarà impegnata Anita Gastaldi, che vanta un personale di 58″10.

In programma anche le semifinali dei 50 dorso maschili e dei 200 rana femminili.

Nella finale dei 200 rana maschili sarà presente Christian Mantegazza, che ha un personale di 2’09″39. Il record italiano è il 2’08″50 di Loris Facci, mentre la migliore prestazione italiana in tessuto è il 2’08″52 di Luca Pizzini.

Nessuna italiana qualificata invece alla finale dei 200 stile libero femminili. La giornata comprenderà infine anche la finale della 4×100 stile libero maschile.

I risultati degli azzurri nelle batterie di giovedì 13 agosto

200 stile libero maschili

RI: 1’44″72 di Carlos D’Ambrosio nella prima frazione della 4×200 stile libero; precedente RI 1’45″15 di Carlos D’Ambrosio del 16 agosto 2025 a Otopeni

1. Christian Griffin (Austria) 1’44″90

17. Carlos D’Ambrosio 1’47″16 – qualificato in semifinale

19. Jacopo Barbotti 1’47″22, primato personale (precedente 1’47″27 del 17 aprile 2026 a Riccione) – eliminato

24. Marco De Tullio 1’47″47 – eliminato

43. Alessandro Ragaini 1’48″62 – eliminato

100 farfalla femminili

RI: 57″04 di Elena Di Liddo del 21 luglio 2019 a Gwangju

1. Roos Vantotterdijk (Belgio) 56″76

15. Anita Gastaldi 58″58 – qualificata in semifinale

22. Costanza Cocconcelli 59″10 – eliminata

27. Paola Borrelli 59″48 – eliminata

50 dorso maschili

RI: 24″38 di Michele Lamberti del 14 aprile 2026 a Riccione

Michele Lamberti

Thomas Ceccon – 24″40 del 15 agosto 2022 a Roma

Daniele Del Signore – 24″91 del 22 agosto 2025 a Otopeni

Francesco Lazzari – 24″69 del 26 giugno 2026 a Roma

200 rana femminili

RI: 2’22″28 di Lisa Angiolini del 15 aprile 2026 a Riccione

Lisa Angiolini

Anna Pirovano – 2’26″81 del 3 aprile 2019 a Riccione

4×100 stile libero maschile

RI: 3’09″58 di Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo del 27 luglio 2025 a Singapore

Italia: Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano

1500 stile libero femminili

RE-RI: 15’31″79 di Simona Quadarella del 29 luglio 2025 a Singapore

Simona Quadarella

Semifinali e finali dalle 18.30

100 farfalla maschili – FINALE

Nessun italiano qualificato

50 dorso femminili – FINALE

WR-ER-RI: 26″63; precedente WR 26″86 di Kaylee McKeown del 20 ottobre 2023 a Budapest, precedente ER 27″07 di Sara Curtis del 26 giugno 2026 a Roma

Sara Curtis

Semifinale 200 stile libero maschili

RI: 1’44″72 di Carlos D’Ambrosio nella prima frazione della 4×200 stile libero; precedente RI 1’45″15 di Carlos D’Ambrosio del 16 agosto 2025 a Otopeni

Carlos D’Ambrosio

Semifinale 100 farfalla femminili

RI: 57″04 di Elena Di Liddo del 21 luglio 2019 a Gwangju

Anita Gastaldi – 58″10 del 15 aprile 2026 a Riccione

Semifinale 50 dorso maschili

Semifinale 200 rana femminili

200 rana maschili – FINALE

RI: 2’08″50 di Loris Facci del 30 luglio 2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto: 2’08″52 di Luca Pizzini del 5 agosto 2018 a Glasgow

Christian Mantegazza – 2’09″39 del 28 giugno 2025 a Roma

200 stile libero femminili – FINALE

Nessuna italiana qualificata

4×100 stile libero maschile – FINALE

Europei di nuoto, numeri dell’Italia e diretta tv

Nella storia degli Europei l’Italia ha conquistato 274 medaglie: 76 ori, 91 argenti e 107 bronzi. A Roma 2022, senza la Russia in gara, gli azzurri stabilirono il record di 35 podi con 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi, otto in più rispetto a Budapest 2021 e tredici in più rispetto a Glasgow 2018.

Le batterie sono in programma dalle 9.30, mentre semifinali e finali inizieranno alle 18.30. Tutte le gare saranno visibili in diretta su Raidue e Sky Sport.