Europei nuoto, clamorosa eliminazione dell’Italia nella 4×100 stile libero: finale sfumata

Gli azzurri chiudono soltanto undicesimi in 3’15″59 e restano fuori dall’atto conclusivo. L’ultimo tempo utile è il 3’15″35 della Germania.
Doccia fredda per l’Italia nella 4×100 stile libero maschile agli Europei di nuoto. Gli azzurri vengono eliminati nelle batterie con l’undicesimo tempo complessivo in 3’15″59, mancando l’accesso alla finale per appena 24 centesimi.
L’ottavo e ultimo posto utile viene infatti conquistato dalla Germania, che chiude in 3’15″35. Una differenza minima che condanna la staffetta italiana all’eliminazione dopo una prova che non è bastata per entrare tra le migliori otto.
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La seconda batteria condanna l’Italia
Il verdetto definitivo arriva al termine della seconda serie, decisamente più veloce. Gli Atleti Neutrali B fanno registrare il miglior crono assoluto delle batterie in 3’12″21, precedendo la Gran Bretagna in 3’12″80, la Croazia in 3’13″06 e la Spagna in 3’13″48.
Davanti all’Italia riescono a chiudere anche Ungheria, Paesi Bassi, Norvegia, Germania, Serbia e Israele. Gli azzurri scivolano così fuori dalle prime otto posizioni e devono dire addio alla finale.
4×100 stile libero maschile, la classifica delle batterie
1. Neutral Athletes B (NAB) 3’12″21
2. Great Britain (GBR) 3’12″80
3. Croatia (CRO) 3’13″06
4. Spain (ESP) 3’13″48
5. Hungary (HUN) 3’14″17
6. Netherlands (NED) 3’14″92
7. Norway (NOR) 3’15″23
8. Germany (GER) 3’15″35
9. Serbia (SRB) 3’15″41
10. Israel (ISR) 3’15″45
11. Italy (ITA) 3’15″59
12. Sweden (SWE) 3’15″78
Per l’Italia resta quindi il rammarico di una qualificazione mancata per una manciata di centesimi, con la Germania capace di strappare l’ultimo pass disponibile per l’atto conclusivo.