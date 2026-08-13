Italia volley, tegola Omoruyi: grave infortunio al ginocchio e forfait agli Europei

La schiacciatrice si è fatta male nell’amichevole contro l’Ucraina del 12 agosto. Rottura totale del crociato e lesioni anche a collaterale e menisco: sarà operata e salterà la rassegna continentale.

Brutta notizia per l’Italia di Julio Velasco a pochi giorni dall’inizio degli Europei di volley femminile. Loveth Omoruyi è costretta al forfait dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro riportato durante l’amichevole disputata il 12 agosto contro l’Ucraina.

La schiacciatrice 23enne della Megabox Vallefoglia dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e non potrà prendere parte alla competizione continentale, che scatterà in Turchia il 21 agosto.

Omoruyi, grave infortunio al ginocchio

Gli accertamenti hanno evidenziato un quadro particolarmente serio: rottura totale del legamento crociato, rottura parziale del legamento collaterale laterale e del menisco mediale, oltre a un trauma osseo del condilo femorale.

Un infortunio che priva Velasco di una pedina importante alla vigilia degli Europei e che rischia di tenere Omoruyi lontana dal campo anche per buona parte del prossimo campionato di Serie A.

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La Megabox vicina alla giocatrice

Il presidente della Megabox, Ivano Angeli, ha espresso la vicinanza del club alla giocatrice dopo la diagnosi.

“Siamo profondamente addolorati per l’infortunio occorso alla nostra Loveth, una ragazza d’oro che ha disputato una stagione super al suo esordio con la nostra maglia e si stava meritando sul campo la presenza con la nazionale azzurra ai campionati europei. Non è il momento di pensare ad altro che al bene della nostra atleta, cui saremo vicini supportandola in ogni modo perché possa tornare prima possibile sul campo da gioco. Forza Lolly, ti abbracciamo forte e ti aspettiamo di nuovo in campo più grintosa ed entusiasta che mai”.

Per l’Italia si tratta dunque di una defezione pesante in vista dell’appuntamento continentale, mentre per Omoruyi inizierà ora il percorso che dovrà condurla prima all’operazione e successivamente al recupero.