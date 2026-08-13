Europei nuoto Parigi 2026, Quadarella domina i 1500: in semifinale Lamberti, Ceccon, Angiolini e Pirovano

La romana firma il miglior tempo delle batterie e vola nella finale di venerdì. Avanti anche i due azzurri nei 50 dorso e le raniste nei 200. D’Ambrosio passa con il brivido nei 200 stile, Gastaldi qualificata nei 100 farfalla, flop della 4×100 stile libero fuori per 24 centesimi.

Simona Quadarella mette subito il proprio marchio sui 1500 stile libero e guida una mattinata complessivamente positiva per l’Italia nella quarta giornata degli Europei di nuoto di Parigi 2026. All’Olympic Aquatic Centre la romana conquista la finale con il miglior tempo assoluto delle batterie, mentre arrivano anche le qualificazioni di Michele Lamberti e Thomas Ceccon nei 50 dorso e di Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana.

Nel bilancio della sessione mattutina rientrano anche le qualificazioni già arrivate di Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero e Anita Gastaldi nei 100 farfalla. L’unica vera nota negativa è invece l’eliminazione della 4×100 stile libero maschile, rimasta fuori dalla finale per appena 24 centesimi.

Quadarella miglior tempo nei 1500 stile libero

La mattinata azzurra si chiude nel segno di Simona Quadarella. La 27enne romana, vice campionessa mondiale, oro negli 800 e primatista europea dei 1500 con 15’31″79, gestisce senza problemi la propria batteria e chiude con il miglior crono complessivo in 16’05″28.

L’atleta del CC Aniene, allenata da Gianluca Belfiore, conduce la prova con grande regolarità, mantenendo per gran parte delle trenta vasche un passo intorno ai 32″3-32″4. La qualificazione alla finale di venerdì pomeriggio arriva quindi senza particolari affanni.

Alle sue spalle la russa Kseniia Misharina, seconda in 16’08″71, e la tedesca Isabel Gose, terza con 16’10″51.

Lamberti e Ceccon avanti nei 50 dorso

Doppia qualificazione italiana anche nei 50 dorso maschili. Con quattro azzurri al via e soltanto due posti disponibili per nazione, a conquistare la semifinale sono Michele Lamberti e Thomas Ceccon.

Lamberti, primatista italiano con 24″38, chiude con l’ottavo tempo in 24″56. Il 25enne bresciano, tesserato per Fiamme Gialle e GAM Team Brescia e allenato dalla madre Tanya Vannini, resta così pienamente in corsa per l’atto conclusivo.

Passa il turno anche Ceccon, bronzo nei 200 dorso nella giornata precedente. Il 25enne di Schio, portacolori di Fiamme Oro e Leosport e seguito al centro federale di Verona da Alberto Burlina, è quattordicesimo in 24″75.

Il miglior tempo delle batterie è del russo Kliment Kolesnikov, campione mondiale e primatista del mondo con 23″55, che nuota in 24″12. Eliminati invece Francesco Lazzari, ventiduesimo in 24″98, e Daniele Del Signore, cinquantaduesimo in 25″73.

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Angiolini e Pirovano in semifinale nei 200 rana

Due pass azzurri arrivano anche nei 200 rana femminili. Lisa Angiolini, primatista italiana della distanza con 2’22″28, gestisce la propria batteria e chiude in 2’28″24, dodicesimo tempo complessivo.

Due posizioni più indietro c’è Anna Pirovano, che ferma il cronometro a 2’29″49 e conquista a sua volta l’accesso alla semifinale.

Davanti a tutte la britannica Angharad Evans, già oro nei 100 rana, che firma il miglior crono della mattinata in 2’22″66.

D’Ambrosio e Gastaldi avanti: il riepilogo

Nella prima parte della mattinata era arrivata anche la sofferta qualificazione di Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero. Il primatista italiano aveva chiuso soltanto al diciassettesimo posto in 1’47″16, strappando con il brivido l’ultimo tempo utile per la semifinale.

Eliminati Jacopo Barbotti, diciannovesimo in 1’47″22 con il nuovo personale, Marco De Tullio, ventiquattresimo in 1’47″47, e Alessandro Ragaini, quarantatreesimo in 1’48″62. Miglior crono per l’austriaco Christian Griffin in 1’44″90.

Nei 100 farfalla femminili ha invece conquistato la semifinale Anita Gastaldi, quindicesima in 58″58. Fuori Costanza Cocconcelli, ventiduesima in 59″10, e Paola Borrelli, ventisettesima in 59″48. Il miglior tempo è stato realizzato dalla belga Roos Vantotterdijk in 56″76.

Flop della 4×100 stile libero: Italia fuori per 24 centesimi

La principale delusione della sessione arriva dalla 4×100 stile libero maschile. Il quartetto formato da Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Ballarati e Leonardo Deplano chiude soltanto all’undicesimo posto in 3’15″59 e manca l’accesso alla finale per appena 24 centesimi.

Frigo nuota la propria frazione in 49″38, Miressi in 49″13, Ballarati in 48″64 e Deplano in 48″44. L’ottavo e ultimo tempo utile è il 3’15″35 della Germania, mentre il miglior crono assoluto appartiene ai Neutral Athletes B in 3’12″21.

Europei Parigi 2026, i risultati degli azzurri nelle batterie

200 stile libero maschili

RI: 1’44″72 di Carlos D’Ambrosio nella prima frazione della 4×200 stile libero; precedente RI 1’45″15 di Carlos D’Ambrosio del 16 agosto 2025 a Otopeni

1. Christian Griffin (Austria) 1’44″90

17. Carlos D’Ambrosio 1’47″16 – qualificato in semifinale

19. Jacopo Barbotti 1’47″22, primato personale – eliminato

24. Marco De Tullio 1’47″47 – eliminato

43. Alessandro Ragaini 1’48″62 – eliminato

100 farfalla femminili

RI: 57″04 di Elena Di Liddo del 21 luglio 2019 a Gwangju

1. Roos Vantotterdijk (Belgio) 56″76

15. Anita Gastaldi 58″58 – qualificata in semifinale

22. Costanza Cocconcelli 59″10 – eliminata

27. Paola Borrelli 59″48 – eliminata

50 dorso maschili

RI: 24″38 di Michele Lamberti del 14 aprile 2026 a Riccione

1. Kliment Kolesnikov (NAB) 24″12

8. Michele Lamberti 24″56 – qualificato in semifinale

14. Thomas Ceccon 24″75 – qualificato in semifinale

22. Francesco Lazzari 24″98 – eliminato

52. Daniele Del Signore 25″73 – eliminato

200 rana femminili

RI: 2’22″28 di Lisa Angiolini del 15 aprile 2026 a Riccione

1. Angharad Evans (Gran Bretagna) 2’22″66

12. Lisa Angiolini 2’28″24 – qualificata in semifinale

14. Anna Pirovano 2’29″49 – qualificata in semifinale

4×100 stile libero maschile

RI: 3’09″58 di Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo del 27 luglio 2025 a Singapore

1. Neutral Athletes B 3’12″21

11. Italia 3’15″59 – eliminata

Manuel Frigo 49″38, Alessandro Miressi 49″13, Lorenzo Ballarati 48″64, Leonardo Deplano 48″44

1500 stile libero femminili

RE-RI: 15’31″79 di Simona Quadarella del 29 luglio 2025 a Singapore

1. Simona Quadarella 16’05″28 – qualificata in finale

Semifinali e finali dalle 18.30

100 farfalla maschili – FINALE

Nessun italiano qualificato

50 dorso femminili – FINALE

WR-ER-RI: 26″63; precedente WR 26″86 di Kaylee McKeown del 20 ottobre 2023 a Budapest, precedente ER 27″07 di Sara Curtis del 26 giugno 2026 a Roma

Sara Curtis

200 stile libero maschili – SEMIFINALE

Carlos D’Ambrosio

100 farfalla femminili – SEMIFINALE

Anita Gastaldi

50 dorso maschili – SEMIFINALE

Michele Lamberti

Thomas Ceccon

200 rana femminili – SEMIFINALE

Lisa Angiolini

Anna Pirovano

200 rana maschili – FINALE

RI: 2’08″50 di Loris Facci del 30 luglio 2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto: 2’08″52 di Luca Pizzini del 5 agosto 2018 a Glasgow

Christian Mantegazza – 2’09″39 del 28 giugno 2025 a Roma

200 stile libero femminili – FINALE

Nessuna italiana qualificata

4×100 stile libero maschile – FINALE

Italia non qualificata

Europei di nuoto, numeri e diretta tv

L’Italia ha conquistato nella storia degli Europei 274 medaglie: 76 ori, 91 argenti e 107 bronzi. A Roma 2022, senza la Russia in gara, arrivò il record di 35 podi con 13 ori, 13 argenti e 9 bronzi, otto in più rispetto a Budapest 2021 e tredici rispetto a Glasgow 2018.

Le semifinali e le finali della giornata prenderanno il via alle 18.30. Tutto sarà trasmesso in diretta su Raidue e Sky Sport.