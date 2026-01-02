Il Milan espugna Cagliari ‘di corto muso’: Leao porta i rossoneri in vetta

Nell’anticipo del diciottesimo turno di serie A il Milan ottiene tre punti importanti e conquista il primato in classifica.

In un match ricco di insidie e con una squadra altamente rimaneggiata il Milan di Massimiliano Allegri ottiene tre punti fondamentali nella corsa Champions e che permette alla squadra rossonera e al tecnico livornese di salire in vetta alla classifica. Il tutto in vista dei big match di domenica Inter-Bologna e Lazio-Napoli.

Milan in testa al campionato, Cagliari battuto

Una prestazione tipica delle squadre allegriane, il Milan non crea molto ma il giusto indispensabile e vince a Cagliari grazie alla rete di Rafa Leao, tornato in extremis dall’infortunio ed ancora una volta decisivo in questa stagione. Nel primo tempo meglio il Cagliari che prova a farsi vedere con Palestra e Kilicsoy ma il club sbagliano sempre nell’ultimo passaggio. Nel Milan ci prova Loftus Cheek ma anch’egli è impreciso nell’atto decisivo.

L’episodio chiave della partita arriva ad inizio ripresa: bel cross di Rabiot e Leao si aggiusta palla e insacca firmando la rete che vale tre punti chiave. Il Milan comincia alla grande il 2026 e dopo il gol controlla la gara con il Cagliari che non impensierisce praticamente mai Maignan dopo il gol, nel finale c’è spazio anche per l’esordio del neo acquisto Fullkrug ed entra anche il rientrante Gabbia. Tre punti molto importanti ed il Milan mette pressione a Inter e Napoli.