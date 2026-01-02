Rugby protagonista a inizio 2026: URC e Top 14 in diretta su Sky e NOW

Anno nuovo, grande spettacolo ovale nella Casa dello Sport: in campo Benetton e Zebre nello United Rugby Championship, riflettori accesi anche sul Top 14 francese.

Il 2026 si apre all’insegna del grande rugby su Sky e in streaming su NOW, con un fine settimana ricco di appuntamenti internazionali che vedono protagonisti i club italiani e il meglio del rugby europeo.

Per lo United Rugby Championship va in scena la 9ª giornata, con una doppia sfida tutta da seguire per le franchigie italiane contro avversarie scozzesi. Sabato 3 gennaio alle 18.30, in diretta su Sky Sport Arena e NOW, la Benetton Treviso ospita Edinburgh Rugby, in un match chiave per la classifica e per il percorso stagionale dei biancoverdi.

Sempre sabato, ma alle 20.45, toccherà alle Zebre Parma, impegnate sul difficile campo dei Glasgow Warriors, in una trasferta che si preannuncia impegnativa contro una delle formazioni più solide del torneo.

Il weekend ovale proseguirà domenica 4 gennaio con uno degli appuntamenti più attesi del rugby europeo. Alle 21.05, in diretta su Sky Sport Arena e NOW, spazio al Top 14, il torneo nazionale di più alto livello del continente, con la sfida tra La Rochelle e RC Toulon, valida per la 14ª giornata di campionato.

Come sempre, ampio spazio all’approfondimento su Sky Sport 24 con notizie, interviste e highlights delle partite. Il grande rugby sarà protagonista anche sul sito SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione rugby su Sky e NOW

Sabato 3 gennaio

Benetton Treviso – Edimburgo

Ore 18.30 – Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Pierantozzi-Fusetti

Glasgow Warriors – Zebre

Ore 20.45 – Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Molla-Frati

Domenica 4 gennaio