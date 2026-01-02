La Juve non molla Tonali, Comolli ha deciso: il piano per il sì

La Juve ha le idee chiare sul fronte del mercato e tra gli innesti messi nel mirino c’è anche quello di Sandro Tonali: Comolli ha il piano

Con il mercato alle porte, la Juventus ha le idee chiare per quanto riguarda le operazioni in entrata e una delle piste più seguite porta a Sandro Tonali. I bianconeri vogliono rinforzare il centrocampo e sarebbero interessati al centrocampista ex Milan, attualmente in forza al Newcastle, dove sta offrendo un rendimento straordinario e dove ha stabilito un ottimo rapporto anche con la tifoseria del club inglese. Tonali continua a confermare le sue grandi potenzialità ed è diventato una pedina fondamentale anche per la Nazionale italiana.

La Juventus vorrebbe così assicurarsi le prestazioni di un giocatore capace di fare la differenza in mezzo al campo. Il club starebbe valutando attentamente la fattibilità dell’operazione e, secondo alcune indiscrezioni, la dirigenza avrebbe già un piano per convincere il giocatore ad accettare la destinazione bianconera.

Tonali alla Juve: Comolli ha un piano per riportare l’ex Milan in Italia

Sui taccuini della Vecchia Signora sono presenti diversi profili per rafforzare il reparto di centrocampo. In vista del mercato di gennaio, infatti, la Juventus non sta valutando un solo nome, ma più opzioni per aumentare la competitività nei reparti che necessitano maggiormente di interventi in vista della seconda parte della stagione. Durante l’estate alcuni settori non sono stati adeguatamente rinforzati e ora il club intende intervenire con decisione.

Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’era anche Davide Frattesi, ma al momento questa pista appare complicata e difficilmente percorribile. Per questo motivo la Juventus sta valutando altre soluzioni per rinforzare la mediana. L’obiettivo è quello di inserire un centrocampista capace di garantire qualità, equilibrio e profondità alla rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti.

L’amministratore delegato e il nuovo direttore sportivo Marco Ottolini sono al lavoro per individuare l’innesto migliore anche dal punto di vista della sostenibilità finanziaria. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi che stuzzica maggiormente l’ambiente bianconero è proprio quello di Tonali, alimentando la suggestione di un suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Milan.

La Juventus potrebbe tentare l’assalto all’ex rossonero, mettendo a segno un vero e proprio sgambetto al Milan, che potrebbe rivedere il centrocampista classe 2000 in Serie A, ma con addosso la maglia della storica rivale.