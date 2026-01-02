Calciomercato – L’Originale torna su Sky e NOW: dal 5 gennaio il mercato accende le notti degli appassionati

Da Milano alle località invernali più suggestive d’Italia, riparte il racconto quotidiano della sessione invernale di mercato con Bonan, Di Marzio e Fayna.

Dal 5 gennaio al 2 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW si rinnova l’appuntamento tra i più attesi del periodo post natalizio: “Calciomercato – L’Originale”. La sessione invernale del mercato calcistico infiamma le serate di tifosi e appassionati e, per raccontare le manovre dei club italiani e internazionali, a partire da lunedì 5 gennaio su Sky e NOW torna “Calciomercato – L’Originale”, il grande classico dell’inverno che, con il suo inconfondibile stile brillante, approfondirà le trattative, il dietro le quinte del mercato, ma anche la cronaca dai campi con collegamenti quotidiani dai ritiri delle squadre e dagli stadi in occasione degli studi pre e postpartita delle serate di Serie A e delle competizioni UEFA.

La nuova stagione, in diretta dalle più suggestive località invernali d’Italia, vedrà protagonista, come di consueto, il trio formato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, con tutti gli ospiti che giorno dopo giorno si alterneranno al loro fianco. Debutta la nuova canzone, “Mi Perdo la Partita – l’individualista”, scritta da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio, che curerà la colonna sonora delle serate. La canzone ripercorre una schermaglia di coppia che non vuole troppi impegni per non perdersi una partita di calcio. Il programma – scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli – attraverserà l’Italia, viaggiando da Senigallia (dal 12 al 16 gennaio) a Prato Nevoso (dal 19 al 23 gennaio), fino a Trentino – San Martino di Castrozza (dal 26 al 30 gennaio). Gli studi di Milano saranno protagonisti della settimana di apertura del mercato (dal 5 al 9 gennaio) e della giornata di chiusura della sessione, fissata per lunedì 2 febbraio.

IL PODCAST – Dal 5 gennaio riparte anche “Buongiorno Calciomercato”, il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni giorno una raffica di aggiornamenti per iniziare la giornata e scoprire le ultime notizie di calciomercato e tutto quello che succederà durante la giornata.

“Buongiorno Calciomercato” è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati.

Durante tutto il mercato invernale, aggiornamenti costanti anche sugli account ufficiali di Sky Sport, Instagram, Facebook, X, YouTube, Tik Tok e WhatsApp.

