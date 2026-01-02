Zirkzee Roma, l’affare si complica: spunta l’annuncio che frena tutto

In casa Roma si lavora al calciomercato ed il club giallorosso sogna di riportare in Italia il talento svedese Joshua Zirkzee.

La Roma è una delle squadre più attive sul mercato e il club giallorosso ha come obiettivo quello di rinforzare il reparto offensivo. La squadra è in piena zona Champions ma serve rinforzare l’attacco dopo arrivi in estate che non hanno convinto come ad esempio Evan Ferguson e Leon Bailey. E cosi potrebbero arrivare un paio di rinforzi nel reparto offensivo, il sogno è puntare su Raspadori e Zirkzee.

Roma, Amorim allontana le cessioni: sfuma Zirkzee?

Se l’affare per il trasferimento di Raspadori alla Roma sembra ben indirizzato non si può dire lo stesso per quel che riguarda quello di Zirkzee. Lo United ha tanti infortunati e al momento sembra poco propenso nel cedere i suoi giocatori, specialmente in prestito con diritto di riscatto; il club cosi vuole difendere i suoi gioielli.

Da De Ligt fino a Mainoo e appunto senza dimenticare Zirkzee ed il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa ed ha commentato le ultime voci di mercato: “Siamo vicini alla zona Champions League e in questa sessione di mercato la squadra non cambierà molto. Se qualcuno ha chiesto la cessione? (con riferimento in particolare a Mainoo e Zirkzee) No, nessuno l’ha chiesto e sinceramente non mi aspetto che qualcuno venga da me a chiedermela”.

Parole che allontanano i rumors di calciomercato, almeno al momento.