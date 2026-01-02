Sciabola, il Mondiale sbarca a Tunisi: la seconda prova dal 9 all’11 gennaio

Il programma globale della scherma per i Campionati Assoluti 2026 partirà con un ulteriore weekend superbo di Coppa del Mondo. In totale 72 gli schermidori azzurri che imbracceranno le armi in ambientazioni di grande spettacolarità, sparse su tre continenti, con ogni specialità protagonista. Dopo 10 podi conquistati nel 2025, l’Italia prova a migliorarsi nel nuovo anno.

Sciabola, il Grand Prix fa tappa a Tunisi per la seconda prova maschile e femminile

A seguito della tappa di dicembre a Orléans, la sciabola trasferisce le sue pedane a Tunisi per il secondo Grand Prix dell’annata, dove sono previste solo competizioni individuali con punteggio maggiorato. Il calendario della tappa tunisina, allestito alla Cité Olympique Rades, prevede venerdì 9 gennaio le selezioni femminili, sabato 10 i gironi preliminari della gara maschile e domenica 11 le fasi decisive delle due prove.

La rosa delle 12 spadaccine guidate dal Commissario tecnico Andrea Aquili sarà capitanata da Michela Battiston, balzata al 4° posto del ranking globale grazie al trionfo di Orléans, accompagnata dal bronzo del Grand Prix transalpino Mariella Viale (20ª), e quindi Chiara Mormile (22ª), Eloisa Passaro (35ª), Manuela Spica (59ª), Claudia Rotili (61ª), Martina Criscio (66ª), Alessia Di Carlo (71ª), Michela Landi (77ª), Carlotta Fusetti (79ª), Rebecca Gargano (156ª) e Vittoria Mocci (185ª).

Per la gara maschile, pausa cautelativa per Luca Curatoli: il quarto del mondo sta curando un fastidio fisico con un regime di allenamento personalizzato e salterà questa uscita. Gli sciabolatori diretti dal CT Andrea Terenzio impegnati a Tunisi comprendono Michele Gallo (12° nella graduatoria iridata), Pietro Torre (28°), Dario Cavaliere (39°), Leonardo Dreossi (55°), Cosimo Bertini (84°), Mattia Rea (94°), Matteo Neri (96°), Edoardo Cantini (109°), Marco Mastrullo (113°), Marco Stigliano (179°), Edoardo Reale (194°) e Lupo Veccia Scavalli (270°).

Insieme ai CT Aquili e Terenzio, a Tunisi opereranno i maestri Leonardo Caserta e Alberto Pellegrini, il dottore Beatrice Taffelli e i fisioterapisti Daniele Palermo e Andrea Giannattasio.