Ufficiale forfait di Nadal a Barcellona: rientro previsto a Madrid o Roma

by Enrico Ricciulli

Rafael Nadal - Foto A.NEVADO

Era nell’aria ma adesso è ufficiale. Rafael Nadal non prenderà parte all’Atp 500 di Barcellona. Il maiorchino non potrà dunque difendere il titolo vinto contro Tsitsipas nel 2021. Sono ancora presenti i problemi alla costola patiti ad Indian Wells, gli stessi che lo stanno costringendo a boicottare Montecarlo. La notizia è stata confermata in un comunicato diffuso all’agenzia Reuters: “Rafa si è ritirato dall’elenco dei partecipanti al torneo di Barcellona. Non sappiamo ancora quando sarà il suo primo torneo sulla terra battuta. Speriamo sia presto”, si legge nella nota. Il dottor Ángel Ruiz Cotorro, che lo segue, ha assicurato che il Nadal dovrebbe restare fermo per 4-6 settimane per riprendersi. L’ex numero uno del mondo dovrebbe fare il suo rientro a Madrid oppure a Roma nel peggiore dei casi. Di sicuro quest’infortunio non rappresenta il miglior viatico in vista del Roland Garros.