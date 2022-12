Tsitsipas-Rublev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

Stefanos Tsitsipas se la vedrà contro Andrey Rublev nella finale per il primo e secondo posto del Mubadala World Tennis Championship 2022, evento d’esibizione in corso sui campi in cemento outdoor dell’International Tennis Centre Zayed Sports City di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Il greco ha sconfitto in due set sia il britannico Cameron Norrie sia il norvegese Casper Ruud, finalista in carica del Roland Garros, degli US Open e delle ATP Finals.

Anche il russo non ha perso parziali prima contro il croato Borna Coric e poi contro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, al rientro dopo l’infortunio al costato accusato al Masters 1000 di Parigi Bercy. I precedenti ufficiali vedono in vantaggio Tsitsipas per 6-5. Trionfare, oltre che per immagazzinare fiducia in vista dell’imminente stagione, è importante anche per un altro motivo. Il vincitore, infatti, si porterà a casa l’intero montepremi messo a disposizione dagli organizzatori della manifestazione araba.

Tsitsipas e Rublev scenderanno in campo oggi (domenica 18 dicembre). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata con inizio non prima delle ore 12:00 italiane (le ore 15:00 locali). La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW TV (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sulla finale tra Tsitsipas e Rublev fornendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti al termine della partita.