Tennis, settimana storica: ora Sinner ha un vantaggio su Alcaraz

È una settimana storica per il tennis italiano maschile che sta vivendo un periodo d’oro, destinato a rimanere negli annali. Per la prima volta nell’era moderna, l’Italia può vantare ben quattro giocatori tra i primi venti del ranking ATP.

Classifica ATP: quattro italiani nei primi venti

L’Italia è nella storia con quattro giocatori nei primi 20 nella classifica ATP. Un traguardo che certifica la crescita costante e strutturata di tutto il movimento.

A guidare la classifica c’è Jannik Sinner, oggi numero 2 del mondo e già capace di raggiungere la vetta della classifica ATP, impresa mai riuscita prima a un italiano. Accanto a lui brillano Lorenzo Musetti, stabilmente tra i primi cinque, e Flavio Cobolli, che continua la sua ascesa fino alla posizione numero 14, impreziosita anche da un successo in doppio misto a Indian Wells insieme a Belinda Bencic. A completare questo poker storico è Luciano Darderi, salito al numero 18 e diventato il quattordicesimo italiano a entrare nella Top 20 dall’introduzione del ranking ATP nel 1973.

Questo risultato non nasce per caso, ma affonda le radici in una tradizione storica per il nostro movimento, che ha cominciato a brillare con Adriano Panatta ed ha attraversato generazioni fino a Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Ancora prima dell’era delle classifiche ufficiali, figure leggendarie come Nicola Pietrangeli avevano già portato l’Italia tra le grandi nazioni del tennis mondiale, pur in un sistema basato su valutazioni giornalistiche.

Oggi però il quadro è diverso, nessun exploit isolato, ma una profondità del movimento diventata evidente anche oltre la Top 20. Giocatori come Marco Cecchinato e Stefano Napolitano in queste settimane sono tornate a scalare posizioni importanti, mentre giovani emergenti continuano a farsi spazio nei circuiti Challenger, segnale di un ricambio generazionale continuo e promettente.

Sinner, sfida aperta per il numero 1

Sul fronte internazionale, la sfida di Jannick Sinner per il vertice resta apertissima. L’altoatesino vuole riprendersi la vetta della classifica dopo averla persa in favore di Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo mantiene il primo posto, ma Sinner ha ridotto il distacco e si trova in questo momento in una posizione favorevole, anche grazie a un calendario che potrebbe premiarlo nei prossimi mesi. Ma la stagione è ancora lunga, e gli slam sono alle porte.

Il tennis italiano non è più una sorpresa, ma una realtà consolidata, capace di competere in singolo, doppio, con le donne e di alzare Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

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