Internazionali d’Italia, Bellucci conquista Roma: battuto Burruchaga al debutto

Il tennista di Busto Arsizio supera in due set l’argentino Roman Burruchaga e conquista la sua prima vittoria al Foro Italico. Talento creativo e spettacolare, ora sfiderà Tomas Etcheverry

Bellucci si prende il Foro Italico

Mattia Bellucci prova fin da subito a ritagliarsi il suo spazio agli Internazionali BNL d’Italia.

Il 24enne di Busto Arsizio ha conquistato la sua prima vittoria nel main draw del torneo romano battendo l’argentino Roman Burruchaga con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 54 minuti.

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Un tennis creativo e spettacolare

Bandana blu, capelli raccolti e grande personalità: Bellucci ha acceso il pubblico della BNP Arena con un tennis offensivo e pieno di variazioni.

Smorzate, accelerazioni improvvise, discese a rete e angoli strettissimi hanno caratterizzato la prestazione del mancino lombardo, capace di trasformare il match in uno spettacolo continuo.

Il suo stile lontano dal tennis di sola regolarità ha conquistato il pubblico del Foro Italico, che lo ha applaudito a lungo al termine dell’incontro.

Burruchaga lotta ma non basta

Dall’altra parte della rete c’era Roman Burruchaga, figlio di Jorge Burruchaga, autore del gol decisivo nella finale mondiale del 1986 tra Argentina e Germania.

Il giovane argentino ha provato a resistere alla fantasia dell’azzurro, approfittando anche di qualche passaggio a vuoto dell’italiano, ma Bellucci ha mostrato personalità nei momenti chiave.

I momenti decisivi del match

Nel primo set Bellucci trova il break sul 2-1 grazie a un tennis aggressivo e ricco di soluzioni spettacolari. Burruchaga riesce a rientrare fino al 4-5, ma l’azzurro mantiene lucidità e chiude 6-4.

La seconda frazione è ancora più combattuta. Sul 2-3 Bellucci annulla due palle break con coraggio e colpi di grande qualità, prima di piazzare il break decisivo nel game successivo.

Sul 5-4, chiamato a servire per il match, il lombardo non trema e chiude l’incontro tra gli applausi del pubblico romano.

Ora c’è Etcheverry

Grazie al successo contro Burruchaga, Bellucci approda al secondo turno dove troverà un altro argentino: Tomás Martín Etcheverry, testa di serie numero 24 del torneo.

Per il tennista italiano sarà un banco di prova importante per continuare a inseguire spazio e continuità nel tennis che conta.